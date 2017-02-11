İSLAM DİN DERSİ YAYGINLAŞACAK!

11 Şubat, 2017

Yorum Yok

Almanya’da 360 bin Müslüman öğrencinin eğitim gördüğü Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Eğitim Bakanlığı, okullarda İslam Din Derslerinin daha yaygın şekilde verilmesi için harekete geçti. Almanya’nın Köln kentinde bulunan Chorweiler Belediyesi Salonunda düzenlenen bir toplantıda konuşan KRV Eğitim Bakanlığı Kiliseler ve Dini Cemaatler Bölüm Başkanı Susanne Blasberg-Bense (fotoğrafta), İslam dininin Almanya’nın bir parçası olduğunu olduğunu söyledi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

