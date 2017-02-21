İSLAM KÜLTÜR DERNEĞİ KUNDAKLANDI

21 Şubat, 2017

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STOCKHOLM

İsveç‘in Göteborg kentinde mescit olarak da hizmet veren bir İslam kültür derneği kundaklandı.

Yerel polis, Kungalv İslam Kültür Derneği’nin yerel saatle gece 02.00 civarında kundaklandığı, çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü ancak binada büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Dernek binasını daha önce Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) lokal olarak kullandığı belirtildi.

UETD Göteborg Şubesi Başkanı Harun Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın 2 ay öncesine kadar kendileri tarafından kullanıldığını, daha sonra binayı derneğe devrettiklerini bildirdi.

Uzel, “Bize gelen tehditler ve lokale yapılan fiziki saldırılardan sonra biz lokali Kungalv İslam Kültür Derneğine bırakarak başka yere taşındık. Fakat birileri hala lokali bizde sanarak saldırılarına devam ediyor.” dedi.

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