İSLAM ŞURASI 10. YILINI KUTLADI

15 Mart, 2017

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Gülsüm Tan

BREMEN- Bünyesinde farklı İslami toplumlardan 20 cami ve 5 kadın, gençlik, eğitim derneğini barındıran Bremen İslam Şurası, kuruluşunun 10. yılını Bremen’in tarihi Belediye sarayında düzenlediği resepsiyonla kutladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan resepsiyonda Bremen Eyalet Başbakanı Dr. Carsten Sieling, Almanya İslam Konseyi eski Başkanı Ali Kızılkaya, Hamburg İslam Şurası Başkanı Mustafa Yoldaş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Kılıç, İslam Toplumu Milli Görüş’e (İGMG) bağlı Bremen İslam Federasyonu Başkanı Ekrem Kömürcü ile birlikte Hiristiyan ve Musevi cemaati temsilcileri yer alarak selamlama konuşmalarıyla ev sahibi derneğin 10. kuruluş yılını kutladılar.

Bremen İslam’ı tanımayı 20 yıl önce başlattı

Burada konuşan Başbakan Sieling, hizmetlerinden övgü ile söz ettiği Bremen İslam Şurası’nın 10 yıl içinde resmi dairelerin muhatab aldığı önemli bir kurum halini aldığını söyledi. Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un 2010 yılında Almanya genelinde büyük yankı yapan Bremen’nde söylediği “İslam Almanya’ya aittir” sözünü hatırlatan Sieling, “Bu sözler, toplumları buluşturarak karşılıklı ön yargıları yıkmak amacıyla 20 yıl önce eyaletin önemli kurum ve kuruluşlarla ‘İslam Haftası ve İslam Zirvesi’ kutlamayı başlatan Bremen’de gayet doğal karşılanmıştır” diye konuştu.

Konuşmasında, geçmişte ve günümüzde dinlerin bazı fanatik guruplar tarafından istismar edilmesine engel olunamadığını belirten Sieling, Almanya ve Bremen’de yaşayan müslümanların büyük oranı barış ve karşı dinlere saygılı olduklarını bildiklerini söyledi. Türkiye’de yaşanan son olaylara değinen Sieling, siyasi gerginliklerin Bremen’e taşınmasını istemediklerini ifade etti. Konuşmasında özgürlükçü ve toleranslı bir eyalet olark nitelediği Bremen’in müslümanlar için ayrı bir yeri olduğunu belirten Kızlıkaya, Hamburg ve Bremen eyaletlerinde imzalanan İslam anlaşmasına değinerek, “Almanya’da 55 yıldır yaşayan müslümanların tanınması çok önemli. Bir insan kabul gördüğünde ancak kendisini yerli hisseder. Yerli hissedenlerde daha verimli olur. Müslümanlarda Alman vatandaşı olarak kabul görülmeliler. Almanya dışında yaşanan olaylara buradaki müslümanlar sorumlu tutulmamalı” diye konuştu. DİTİB temsilen konuşan başkan Y. Kılıç, şura ile yıllardır iç içe çalıştıklarını belirterek, “Bizler bu toplumun parçası olarak hizmet etmek istiyoruz. Kurumsal haklarların elde edilmesi gibi yapılacak daha çok işimiz var” dedi.

Birlikte güzel çalışmalar yaptık

Afgan asıllı Helai Orya tarafından sunulan programın açılış konuşmasını yapan Bremen İslam Şürası kurucu üyesi ve Başkanı Mustafa Yavuz, Bremen Eyaleti’nde Müslümanlar arasında olduğu gibi dinler arasında diyaloğu teşvik etmek amacıyla kurdukları kurum öncülüğünde on yıl içinde fahri çalışmalarıyla güzel hizmetler sağladıklarını belirterek, “Bu hizmetlerimizin en önemlisi, Bremen Eyalet Hükümeti ile imzaladığımız Devlet Sözleşmesidir. Bunun için kıyasıya mücadele eden İslami çatı kuruluşlar DİTİB ve VIKZ’in çalışmalarıda takdire şayandır” diyerek, bu alanda tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

konuşmasında, Almanya’da son yıllarda artan mülteci akımı nedeniyle müslümanları rencide eden ırkçı partilerin güçlenmesine siyasetin engel olamamasına sitem eden Yavuz, tüm iyi niyetlerine rağmen bilerek veya bilmeyerek müslümanların terör örgütleri ile aynı kefeye konulmasından duydukları rahatsızlığı dile getirirken, “Ne ekersen onu biçersin” ata sözünü hatırlatarak, “Gelin hep birlikte iyi şeyler ekelim. Kötülüklere fırsat vermeyelim” diye konuştu. Bremen ve çevresi şura cemiyetlerinden temsilcilerininde yer aldığı resepsiyonda, Achim Ravza Cami genç semazenlerinin neyzen İsmail Sert eşliğinde başarıyla sunduğu sema gösterisi ardından plaketi takdimine geçildi. Başkan Mustafa Yavuz’un, Bremen İslam Şurası’na uzun yıllar başkanlık yapan İsmail Başar ve derneğe bağlı kuruluşların başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim ettiği resepsiyon, kahve ve pasta ikramı ile devam etti.

İslam Şuralarının başarısı

Diğer yandan resepsiyonda Türk basınına açıklamada bulunan Kızılkaya ve Yoldaş, Şura’nın Almanya’daki müslümanların konumu ve geleceğine yönelik hizmet veren önemli bir kuruluş olduğunu belirttiler. İslam Şurasının Bremen’deki müslümanlarıda birleştirmesi amacıyla kurulmuş olduğunu belirten Almanya İslam Konseyi eski Başkanı Ali Kızılkaya, “Burada müslümanların hakkını savunmak ve garanti altına almak açısından faaliyet yapan önemli kurumlarımızdan olan Bremen İslam Şurası’nın 10. yılını kutlamanın mutluluğu içindeğiz” dedi. Almanyada ilk Hamburg kentinde kurulan İslam Şurası’nın 2019 yılında 20. yıldönümünü kutlamaya hazırlandıklarını belirten Hamburg İslam Şurası Başkanı Mustafa Yoldaş ise, “Müslümanlar arasında etnik guruplarında oluştuğu 54 derneği temsil eden kuruluşumuz günümüzde çok farklı aşamalara gelmiştir. Bu, müslümanların kurumlaşması açısından diğer eyaletlerede örnek olan çok önemli bir yapılanmadır” diye bilgi verdi.

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