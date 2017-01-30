İSLAMİYET’TE ZORLAMA YOKTUR

30 Ocak, 2017

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Gülsüm Tan

BREMEN- Bremen’de faaliyet gösteren kadınlar kuruluşu ‘Belladonn’ ile DİTİB Hazreti Mevlana Cami Kadınlar Kolu, yaklaşık 9 yıl önce başlattıkları kültürlerarası paylaşımlar kapsamında “Komşuya misafir olmak” (Bei der Nachbarin zu Gast) adlı diyalog toplantılarını sürdürüyor.

Karşılıklı önyargılar konu edildiği Hz. Mevlana Cami Kadınlar Kolu ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Alman ve Müslüman kadınlarının özellikleri ortaya çıkartılırken, modernleşme sürecinde aile yapısının değiştiği vurgulandı. Programın mimarları DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Kadın Birliği Başkanı Halime Cengiz ve Belladonna Başkanı Maren Bock yönetiminde gerçekleşen toplantıda, her iki kuruluşun çeşitli ülke ve meslek guruplarından kadınlar yer aldı. Her iki toplumu yakından tanıyarak ön yargıları yıkmak amacıyla Alman ve Müslüman kadınları arasında yapılan değerlendirmede, Almanlar’ın serbest, mesafeli, öz güvenli ve meslek sahibi oldukları, Müslüman kadınları ise aile ve değerlerine bağlı, konuksever olarak nitelendirildiği toplantıda Bock, 50 ve 60’lı yıllarda Alman kadınların durumu pek farklı olmadığını belirtirken, modern yaşamın aile yapısını değiştirdiğini dile getirdi.

İSLAMİYET’TE ZORLAMA YOKTUR

İslamiyet’te kadına zorlama olmadığını belirten Hz. Mevlana Cami K.K. Başkanı Elif Tufan, müslüman ülke kadınlarının daha çok baskı altında olmalarının kültürel olduğunu belirterek, Kur’ân-ı Kerîm’in kadın ile erkek arasında hiçbir ayırım yapmadığını, her ikisine de aynı hak ve sorumlulukları yüklediğinini belirtti. İslam’da zorlama olmadığını söyleyen Tufan, verdiği örneklerle, İslam’da kadına, bebeğine emzirmesi konusunda dahi zorlama yapılmadığını ifade etti. Ev işlerine eşininde yardım ettiğini belirten Tufan (mimar), “Modernleşme sürecinde Türk kadınlarıda meslek eğitime yönelmişlerdir. Yüksek öğrenim yapan kız ve kadınlarımızın sayılarıda gittikçe artmaktadır” dedi. Güzel bir atmoserde devam eden toplantıda, etkinliğe katılan kadınlara teşekkür eden Halime Cengiz, bir sonraki toplantılarını önümüzdeki 16 Mart’ta Findorf Mesci’di Aksa Camii’nde yapacaklarını bildirdi.

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