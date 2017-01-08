İSMAİL TORUN CENAZE NAMAZI (VİDEO)
- 8 Ocak, 2017
İSMAİL TORUN CENAZE NAMAZI (VİDEO)
Geçtiğimiz Salı günü kaçırılan ve Cuma günü öldürülmüş olarak bulunan Ludwigshafen’li işadamı İsmail Torun için düzenlenen cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
Kâmil Yılmaz
LUDWİGSHAFEN – Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ludwigshafen şehrinde geçtiğimiz Salı günü kaçırılan ve 1 Milyon fidye ödenmesine rağmen öldürülen Samsunlu işadamı İsmail Torun için cenaze namazına katılım yoğun oldu. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenaze namazı Ludwigshafen Türk-İslâm Birliği DİTİB Mevlana Camii’nde kılındı.