İSMAİL TORUN DUALARLA UĞURLANDI

8 Ocak, 2017

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Geçtiğimiz Salı günü kaçırılan ve Cuma günü öldürülmüş olarak bulunan Ludwigshafen’li işadamı İsmail Torun için düzenlenen cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ludwigshafen şehrinde geçtiğimiz Salı günü kaçırılan ve 1 Milyon fidye ödenmesine rağmen öldürülen Samsunlu işadamı İsmail Torun için cenaze namazına katılım yoğun oldu. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenaze namazı Ludwigshafen Türk-İslâm Birliği DİTİB Mevlana Camii’nde kılındı. Cenaze namazına başta ailenin yakınları olmak üzere Türkiye’nin Mainz Başkonsolosu Arif eser Torun, Konsolos Sedat Turan’ın yanı sıra Avrupa Türk Birliği (ATB) Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu, eski ATB Genel Başkanlarından Recep Yıldırım, İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) Rhein-Neckar-Saar Başkanı Şerif Aslan ve çok sayıda vatandaşımız katıldı. Yapılan konuşmalarda; işadamı İsmail Torun’un çok yardımsever bir kişi olduğuna dikkat çekilirken, elim bir şekilde işlenen bir cinayetle aramızdan ayrılmasının acısını duydukları dile getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından tekbir ve dualarla cenaze arabasına kadar taşınan İsmail Torun’un naaşı, daha sonra memleketi olan Samsun’a gönderilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.

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