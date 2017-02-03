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3 Şubat, 2017

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Muzaffer Çetin-PFORZHEİM, MAULBRONN

Pforzheim’a bağlı Maulbronn kasabasında bulunan DİTİB Maulbronn cemiyeti, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri futbol turnavası ”22. DİTİB Maulbronner Gençlik Cup” uzak ve yakından gelen 36 takımının katılımıyla iki gün boyunca dostluk ve kardeşlik havasında geçti. Maulbronn halkının ve sporcu ailelerinin ilgi ve desteği ile akşam geç saatlere kadar süren turnuvaya, Cemiyet Başkanı Hamit Şaşmaz ve yönetimi, Din görevlisi, Bretten, Maulbornn, Pforzheim cemiyet başkanları ve din görevlileri katıldı. Turnuvanın finalinde Siyah Sancak Oberderdingen, Orduspor Maulbronn’u penaltı atışları sonucu şampiyonluk kupası, şehir kupası, gezici kupa, adidas futbol topu ve 150 Avro para ödülü, Orduspor Maulbornn ikincilik kupası, adidas futbol topu ve 100 Avro para ödül kazandılar. Turnuvayı organize eden Alman Futbol Federasyonu tarafında yılın hakemi seçilen ödüllü Hakem Yılmaz Cebeci, ” Bu tür faaliyetler toplum olarak bizlerin bir arada olmamızı, birlik içinde olmamızı sağlayacak organizasyonlardan bir tanesi. Bu gibi etkinliklerle gençlerimizi tanıştırıp kaynaştırmak, aralarında birlik ve kardeşliği gerçekleştirmek, kötü çevre ve alışkanlıklardan uzak tutmak ve her kültüre ait insanı spor gibi evrensel bir paydanın etrafında birleştirmek ve de cemiyetimizin ve camimizin tanıtımı hedeflenmiştir” dedi. Turnuvanın şampiyonu Siyah Sancak Oberderdingen, kazandığı para ödülünü camii cemiyetine bağışlayarak büyük bir centilmenlik örneği gösterdiler. Turnuva maçlarını yöneten hakemlere ve salonda görev yapan sağlık ekibine’de kupa verildi.

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