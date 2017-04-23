İŞTE YARININ BÜYÜKLERİ

23 Nisan, 2017

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Gülsüm Tan-BREMEN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların makam ziyaretleri geleneği Almanya’da da sürdürülüyor. Bremen Eyaleti Meclis Başkan Vekili Sülmez Doğan (Yeşiller) ve aynı partiden Bremen Eyalet Milletvekili Mustafa Kemal Öztürk, bu kapsamda Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni Emine Günenç öncülüğünde Türk öğrencilerini konuk etti.

Koordinatör Öğretmen Tahsin Aslan ile birlikte bazı öğrenci velileri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerinde refakat ettiği Türk, Alman ve Bremen bayrakları taşıyan öğrencileri kapıda karşılayan Doğan ile Öztürk, konuklarını Bremen Eyalet Meclisi’ni gezdirerek, meclis üyeleri ve parlamenter sistemi hakkında bilgi verirken çocuklara, “Yarının büyüğü sizler olacaksınız. İyi yerlerde olmanız için eğitiminizi iyi almalısınız” şeklinde önerilerde bulundu .

-Çocuk hakları korunsun

Sülmez, karar mekanizması işlemesi için önce meclis yöneticileri seçilmesi gerektiğini anlatınca yapılan oylamada öğrenciler arasında seçilen Meclis Başkanı: Efekan Karakoç ve yardımcıları Arda Karaçam ile Beyza Gelmez kürsüde yerlerini aldı.

Günün heyecanı ve sevincini yaşayan öğrencilerin burada talepleri, çocuk haklarının korunması yandan oldu. Bunun üzerine Doğan, Alman Anayasası’nda bu maddenin bulunmadığını belirterek, “Yeşiller partisi olarak geçtiğimiz hafta Bremen Meclisi’ne, kadın haklarının yer aldığı gibi çocuk haklarının da yer alması için önerge verdik. Biz burada büyükler hakkında kararlar veriyoruz. Çocuk hakları ise pek uygulanmıyor. Bu hakların layıkıyla uygulanması açısında anayasada ayrıntılı olarak yer alması çok önemli. Bilakiz eğitim konusunda. Ayrıca, insan haklarının yer aldığı anayasamızda kadın hakları maalesef tam uygulanmasa da daha iyiye gittiğini görüyoruz. Bremen’de SPD ve Sol Partiden destek gördüğü bu girişimimiz Berlin’de de destek buluyor.” diye bilgi verdi.

-Günün anlamı

Devam eden programda öğretmen E. Günenç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı neden çocuklara armağan ettiği hakkında bilgi verirken, günün anlam ve önemini hatırlatan Milli Bayramlar Tertip Komitesinden Birol Tan ise, Atatürk’ün, eğitim olduğu gibi “Yurtta Sulh, Cihanda sulh” sözünü hatırlatıp günümüzde de dünyanın çok ihtiyacı olduğu barışa ne kadar önem verdiğine dikkat çekti ve çocuklara, “Eğitiminizi iyi alın. Velilerinizi ve öğretmenlerinizi iyi dinleyin” diye önerilerde bulundu.

– Politikaya küçük yaşta alışın

Güzel evsahipliklerinden dolayı Doğan ve Öztürk’e teşekkür edildiği programda Doğan, “Çocuk Bayramı çok önemli. Bilakiz politikaya alışkın olmayan çocuklarımızı burada görmek bizi çok sevindirdi. Burada yaptıklarımız çocuklarımızı da etkiliyor. Mesajım, çocuklarımızın politikaya küçük yaşlarda ilgilenmelerini sağlamaktır.” derken

Öztürk ise, “Çocuk bayramı olarak en önemli bayramlarımızdan bir tanesi olan bu anlamlı günde gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması açısından çocuklarımızı burada görmek bizi sevindirmiştir. Geleceğimiz olan bu çocuklarımızın enerjilerini iyi yerlerde kullanmalarına yardımcı olmalıyız.Bu anlamda daha çok çocuğa ulaşmalıyız.” diye görüşlerini aktardı.

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