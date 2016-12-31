İŞTE YILIN ANNELERİ

31 Aralık, 2016

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Mümin Şen

KARLSRUHE- Karlsruhe kentinde kısa süre önce faaliyete geçen Karlsruhe UETD (Avrupa Türk Demokratlar Birliği) 2016 yılının fedakar annelerini seçti. Karlsruhe UETD kendi lokalinde yaptğı toplantıya çok sayıda davetli katıldı. Karlsruhe UETD Başkanı Sedat Demir, bu ödüllerinin verilmesinin amacının Türkiye’de Şehit Anneleri anmak, şehitlere dua etmek ve onlara Kur’an okumak olduğunu belirterek , ” Karlsruhe UETD olarak insan merkezli bir derneğiz. Tüm insanlarımızla iletişimdeyiz. Bazen soruyorlar üye değiliz yinede sizlerden destek isteyebilirmiyiz. Tabiki bizler yardım konusunda üyelik şartı ileri sürmüyoruz. Çocuklar bizlerin geleceği, onların en iyi eğitim imkanlarına kavuşması, en iyi yerlere gelmesi bu toplumun menfaatinedir. Toplumun menfaati bizim de mefaatimizdir. Bu bağlamda bizlerde burada toplanarak, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan, fedakar ve cefakar annelerimizi ödüllendirmek istedik.” dedi.

Aşamayacağımız Hiç Bir Engel Yok

Yılın annesi seçilen 3 anne yaptığı konuşmalar ile salonda duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Yılın Annelerinden Saime Atalay, “Annelerinizin değerini bilin, Türkiye’de kadın olmak bıçak üzerinde yürümektir. Her gün kadınlara yapılan saldırılar ve yine kaybettiğimiz şehitlerimiz. İnanın televizyonu açmaya korkuyorum. Benim kızım 22 yaşında onun bir gülücüğü için tüm hayatımı verdim. Terörü şiddetle kınıyorum. İnanın anneler çocukları öldüğünde Cehennemi bu dünyada yaşıyorlar. Ben kadınlarımızın iyi eğitim görmesini istiyorum. Kadınlar eğitilirse onların çocuklarıda başarılı olacaktır. O çocuklarda kadın cinayetlerine ve teröre bulaşmayacaktır. Tüm insanlara sevgiyle yaklaşırsak; Alevisi, Sünnisi, Türk’ü, Kürt’ü ne aşamayacağımız hiç bir engel yok.” dedi.

Yılın diğer annesi, Zeliha Toy eşinin vefatının ardından 18 yıldır tek başına 3 çocuğunu Karlsruhe Üniversitesi’nde okutmayı başardı. Cangül Akar ismindeki yılın diğer Annesi’de özel ilgi gerektiren çocuğuna yıllarca baktığı için 2016 Yılın Annesi ödülüne layık görüldü.

UETD Baden Bölgesi Başkanı Levent Polat, yapılan çalışmalar ve ödül töreni ile ilgili olarak, “Öncelikle böyle bir tören düzenlediğiniz için tebrik ederim. Çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesi onlara en yakın olan anneleri ile olacaktır. Onları ödüllendirmek, cesaretlendirmek çocuklarımızın geleceğine yatırımdır.” dedi.

Karlsruhe UETD Başkanı Sedat Demir’de yaptığı çağrıda, toplumsal çalışmalara herkesin katkıda bulunmasını isteyerek, “Elinizi taşın altına koyun.” Dedi.

Yılın Annelerine ödülleri Baden UETD Başkanı Levent Polat, UETD Karlsruhe Başkanı Sedat Demir ve UETD Kadın Kolları Başkanı Figen Şahin tarafından verildi.

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