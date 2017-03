İSTİKRARLI GELİŞME İÇİN EVET

29 Mart, 2017

AK PARTİ YÖNETİCİSİ YASEMİN BATUR:

Sandıkdan “Halk”ın iradesi çıkacak

EVET diyerek değişime ve gelişime katkı sağlayın…Türkiye, ayaklarındaki prangalardan kurtulacak

Röportaj: Erdal Altuntaş / HAMBURG

Anayasa Değişikliği Halkoylaması kapsamında 27 Mart’da başlayan ve 9 Nisan 2017’e kadar devam edecek referandum oylaması öncesi vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere Hamburg’a gelen Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı Yasemin Batur, yaptığı toplantılarda Anayasa değişikliği yapılması için referanduma sunulan 18 maddenin içeriğini anlattı. Batur, vatandaşlarla buluşmasını, seçimden beklentilerini ve Almanya’nın Türk bakanlara karşı tutumunu gazetemize değerlendirdi.

-Sayın Batur, öncelikle Hamburg’a hoşgeldiniz. Hamburg ve Schleswig/Holstein eyaletlerinde Referandum için çalışmalarınızı anlatır mısınız? Nasıl bir metod izlediniz?

Yurt dışında ilk defa böyle bir çalışma içerisindeyim. Sağ olsunlar buradaki arkadaşlarımız bölge hakkında detaylı bilgilendirme yaptılar. Bizlerle istişare ederek program yaptılar. Bu program dâhilinde, bu bölgede yaşayan yurttaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 17 gündür buradayım, bu süre zarfında ev sohbetleri, salon toplantıları, hemşeri dernek ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, iş yeri ziyaretleri, STK ziyaretleri, kısaca Türklerin olduğu her yere giderek onlara ulaşıp, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatıyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında gittiğimiz her yerde insanlarımızın çok sıcak yaklaşımları ile karşılaşıyoruz. Çok faydalı olduğuna inanıyorum. Birebir temas ettiğimizde, onlara dokunduğumuzda farklı ve bizleri sevindiren sonuçlar almaktayız. Belli bir program dâhilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

-Türkiye’deki propaganda sistemi ile Almanya’dakini kıyaslar mısınız? Hangi yerleşim birimlerini ziyaret ettiniz?

Türkiye’de halkımız siyasete çok fazla ilgili, hemen hemen her kesin her konuda söyleyeceği sözleri bulunmakta. Kahvede, sokakta, iş yerinde, evde her yerde memleket meseleleri konuşulmakta. Onun için ülkemizde seçim çalışmaları çok yoğun ve sıcak geçmekte. Burada o kadar ilgiyi göremiyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın, yerinde oy kullanmaları dördüncü defa oluyor. İlginin giderek arttığını görmekteyim. Bu da yurttaşlarımızın ülkesine olan duyarlılığının arttığını göstermektedir. Bu da bizleri sevindirmektedir.

Türkiye’de propaganda daha rahat yapılmakta, savunduğunuz görüşlerinizi her platformda rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Halbuki bildiğimiz Avrupa’da daha fazla düşünce özgürlüğü olması gerekirken, burada çeşitli zorluklarla engellemelerle karşılaşılmakta. İlk defa bu seçimlerde Avrupa devletleri alenen taraf tutarak hareket etmektedirler. Bu da savundukları, övündükleri, düşünce ve insan hakları ile hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.

Burada Hamburg ve Schleswig Holstein eyaletlerinde çalışmalarımızı yapmaktayız. Bu süre zarfında, Hamburg Eyaletinde; Harburg, Wilhemsburg, Veddel, Billbrook, Wandsbek, Altona,

Billstedt, Steilshoop, Barmbek, Schleswig Holstein Eyaletinde ise Lübeck, Geesthacht, Kiel,

Neumünster, Norderstedt, Elmshorn, Lauenburg, Flensburg, Winsen/Luhe ve Stade

bölgelerinde çalışmalarda bulunduk.

-Son haftalarda bazı TC. Bakanlarına karşı yürütülen toplantı yasaklarından siz de etkilendiniz mi?

Bakanlarımıza yapılan yasaklardan bizler de kısmen etkilendik. Benim de birkaç salondaki programlarım iptal edildi. Burada yaptığımız yurttaşlarımızı bilgilendirip desteklerini talep ediyoruz. Almanya iç siyaseti bizi ilgilendirmez. Bizim amacımız seçme ve seçilme hakkı olan vatandaşlarımızı demokrasimiz gereği bilgilendirmek ve 18 maddeyi anlatmaktır. Bakanlarımıza yapılanlar hiç hoş değildi. Almanya’nın bu tutumu çok çirkin oldu. Biz, Almanya’nın iç siyasetine kesinlikle karışmıyoruz ama Almanya bizim iç siyasetimize karıştı ve Hayır tarafında yer alarak taraf tuttu.

-Referandum için vatandaşlarımızı bilgilendirme faaliyetleriniz ne zamana kadar sürecek?

Çalışmalarımız bitti. Biraz da Hamburg’u gezmek istiyorum. Tarihi yerlerini görmek için bir kaç gün daha burdayım .

-Referandumdan nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyorsunuz?

Refarandumdan EVET sonucunun çıkmasını bekliyorum. Böyle de olacağına inancım tamdır.

-Hayır çıkarsa ne olur?

Farklı bir sonucun çıkma ihtimalini görmüyorum.

-Evet çıkarsa erken seçim olma ihimali var mı?

Muhalefet, 17 Nisan’da başkanlık gelecekmiş gibi herşeye yalan-yanlış algıda bulunuyor. Hemen ertesi gün başkanlığa geçilmez. Zaten değişecek olan madde de 3 Kasım 2019tarihinde yapılacak olan seçimle ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçileceği çok acık şekilde yazılmaktadır. Bu süre zarfında bu sisteme geçişin alt yapısı yasal olarak hazırlanacaktır.

-Neden böyle bir anayasaya değişikliğine ihtiyaç duyuldu?

1982 Anayasası darbe anayasasıdır ve şimdiye kadar 18 defa değişiklik yapıldı zaten. Bu 19. değişiklik olacak. İlk değişiklik 1987’de yapıldı. 1982 anayasasında 177 madde var, 10 tane de geçici madde var. Bugüne kadar 87 madde değiştirilmiştir. İlk defa biz yapmıyoruz. Bunlar sessiz sedasız yapıldı ve kimsenin ruhu bile duymadı. Ve o değişiklikleri meclis yaptı. Ama bu sefer ilk defa halka sorulacak. Farklı bir karar da çıkabilir ama bu halkın kararı olacak. Halk neye karar verise o olacak. Bütün çalışmalar Erdoğan için değil, her doğan kişi için yapılıyor.

-Bu değişiklik ne getirecek?

Siyasi istikrarın devamını sağlar. Sanayiden altyapıya ve ekonomiye kadar yatırımlar yapıldı. 15 yıl tek başına iktidarda kalan tek partiyiz ve 15 yılda Türkiye’deki gelişimi herkes biliyor. Avrupa ve tüm dünya da biliyor. Eski Türkiye yok artık. Bu güç birilerini niye korkutuyor! Biz, güçlü bir Türkiye’yiz. Halk dört dönemdir Ak Parti’yi seçiyorsa istikrarın devam etmesini istediği içindir.

-Son mesajınız olarak vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz?

16 Nisanda yapılacak olan Anayasa Değişikliği Referandumunda oy verme hakkı bulunan bütün yurttaşlarımızın yoğun olarak ilgi duyup oy kullanmalarını istiyorum. Ülkemizin yönetim sistemini değiştirecek olan bu referandumda sandığa giderek, mevcut devam eden sitemin değişmesi yönünde EVET diyerek değişime ve gelişime katkı vermelerini beklemekteyiz. Ülkemizin önünü açacak olan bu sistem değişikliğiyle, artık ülkemiz çok hızlı büyüyecek, ayaklarındaki prangalardan kurtulacak, bölgesinde ve dünyada hızla söz sahibi ülke haline gelecektir. Bu referandum bunu sağlayacaktır.

Kendi anlatımıyla Yasemin Batur Kimdir?

1972 Düzce Akçakoca Doğumluyum. Aslen Trabzonluyum. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldum. 1992 yılından, yani 20 yaşından itibaren bir fiil siyasetin içerisindeyim. Refah Partisi İstanbul Fatih İlçesinde kadın kollarında başladım. Sırasıyla MGV İstanbul Hanımlar Komisyonunda, akabinde, Ak Parti Arnavutköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundum. 2009 – 2014 ve 2014 – 2019 yılları arasında İBB Meclis üyeliğine seçildim ve İBB AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesiyim. Son yapılan kongrede AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyeliğine seçildim. Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkan Yardımcılığı yapıyorum. 6. Bölge Sorumlusuyum. Evli ve dört çocuk annesiyim. Ülkeme milletime faydalı olmak, bir şeyler yapmak için severek bu işleri doğru şekilde yapmaya çalışıyorum.

