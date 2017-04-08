İSVEÇ’TE TÜRKLER SANDIĞA GİTTİ

8 Nisan, 2017

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İsveç’te yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti.

Ülkedeki yaklaşık 38 bin kayıtlı Türk seçmen, başkent Stockholm’de bulunan Kista Fuarı’na kurulan 16 sandıkta oylarını kullanabilecek.

İsveç’te, oy verme işlemi 9 Nisan Pazar günü TSİ 20.00’ye kadar sürecek.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşların oy kullanmak için akın etmeye başladığı Kista Fuarı’nda, İsveç polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Öte yandan İsveç’in Malmö, Lund ve Helsingborg kentlerinde oturan Türk vatandaşları daha yakın olduğu için Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 27 Mart’tan itibaren oy kullanmaya başlamıştı. Göteborg’da oturanlar ise, 1 Nisan’dan itibaren Norveç’in Başkenti Oslo’da

Türk Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanabiliyor.

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