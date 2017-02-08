İyi oyun skora yansımadı

8 Şubat, 2017

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Halil Uygun

Belçika’nın Limburg eyaletinde resmi 2 Amatör A grubunda mücadele veren Beringen Türkgücü deplasmanda grubunda 2. sırada yer alan Halen karşısında ortaya koyduğu iyi futbolunu skoru yansıtamadı. Her iki takımda mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkmasına karşılık daha çok topu ve oyunu hakim olan Beringen Türkgücü ilk yarıdaki futbolcularının pas hataları dikkat çekti. Beringen Türkgücü’nün vurusuyla başlanan maçta ilk dakikalardan itibaren rakip takım kalesine yüklenmeye başaran Beringen Türkgücü 8. dakikada defans hatası nedeniyle kalesinde Ömer Özpoyraz’ın kaydettiği golle 1-0 Halen karşısında yenik duruma düştü. Beringen Türkgücü kalesinde yediği golün ardında rakip takım kalesine yüklenmesine rağmen Bünyamin Kaya ve Okan Teker’in ayağından kaçırdığı gollerle ilk yarıya 1-0 mağlup kapatarak soyunma odasının yoluna tuttu

Atak üstüne atak

Maçın ikinci yarısının başlamasıyla rakip takım kalesine iyice yüklenen Beringen Türkgücü 60. dakikada Ömer Güvercin’e yönelik yapılan faul ile Beringen Türkgücü penaltı atışı kazandı. Takımın tecrübeli futbolcusu ve kaptanı Fatih Erdin’in penaltı vurusunu Halen kalecisi Olivier Pauwels golü izin vermedi. 61’de ise takımın sessiz golcüsü Okan Teker kaydettiği mükemmel golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. Beraberlik golün ardında evsahibi takımı Halen’in kalesine iyice yüklenen Beringen Türkgücü istediği galibiyet golünü kaydedemeyince maç 1-1 berabere bitti

Okan Teker maalesef galibiyeti kaçırdık

Takımın başarılı futbolcusu Okan Teker, kaydettiği golü elbette sevindim. Ama maalesef hak ettiğimiz 3 puanı alamamanın üzüntüsü içindeyiz. Taraftarlarımızı galibiyet sevincini yaşamadığımız için üzüntülüyüz. Kalan son 10 maçımızda da elde edeceğimiz puanlarla sezonu iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz dedi

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