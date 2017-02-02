BU KADARINA DA PES DOĞRUSU

2 Şubat, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Terörle Mücadele Komisyon Başkanı Koen Metsu, radikal uçta Müslümanların tutuklu bulunan mahkûmlara bundan böyle ziyaret etmesi yasak açıklaması yeni tartışmayı da beraberinde getirdi. Son yıllarda Müslümanlara yönelik kin ve nefretin arttığı Belçika’da kimin radikal uçta Müslüman olup olmadığı konusundaki tartışmaların bir yenisi daha eklendi. Aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı ırkçı Vlaams Belang Partisine aratmayan ülkenin en büyük siyasi partisi olan N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) toplum arasında Müslümanları karalamaya devam ediyor. Terörle Mücadele Komisyon N-VA Partili Başkanı Koen Metsu, “Bundan böyle tutuklu mahkûmlara radikal uçtaki Müslümanların ziyaret etmesi yasaklandı. Hapishanelerde bile radikal uça kayan mahkûmların sayısı artmakta” dedi. Belçika İnsan Hakları Savunucuları ise Terörle Mücadele Komisyon Başkanı Koen Metsu’nun açıklamasını talihsiz bir açıklama olarak belirtti ve hayata geçirilecek uygulamanın yanlış olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, “Kimin radikal uçta olup olmadığını kim belirliyor veya belirleyecek? Keyfi uygulama nedeniyle liste hiç radikal uçta yer almayan Müslümanların dahil olmayacağını kim garanti verebilecek! Böyle bir uygulama ile radikal uçta yer almayan Müslümanların dahi listede yer almayacağını kim garanti edebilir ki” sözlerine yer verdiler

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