KADIN BASKETBOL TAKIMI AVRUPA’DA

17 Ocak, 2017

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Muzaffer Çetin-PFORZHEİM,KELTERN

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ”Euro Cup” D Grubu’nda Alman takımı Rutronik Stars Keltern ile karşılaşıyor. YDÜ Basketbol takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Liği’nde 23 puanla ikinci sırada ”Euro Cup” D Grubu’nda ise lider. Güçlü altyapısı ve kadrosu ile bu sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin iddialı takımlarından olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euro Cup’da 2. turu geçmesi için Rutronik Stars Keltern ile karşı karşıya gelecek.

LİDER’E, RAKİP KÖY TAKIMI!

Almanya Kadınlar Basketbol Liği’nde mücadele eden Baden-Württemberg Eyaleti Pforzheim şehrinin Kasaba takımı Rutronik Stars Keltern, liğde 12 mac sonunda 20 puanla lider. Antrenörlüğünü Alman Christian Hergenrother’in yaptığı takımda 3. Alman, 2 ABD’li ve 2 Sırp oyuncu ile Letonya, Belçıka ve Estonya’dan da birer oyuncu bulunuyor. YDÜ Kadın Basketbol takımı, deplasmanda Alman rakibi Rutronik Stars Keltern ile ilk maçı 19 Ocak Perşembe saat 19.00’da Dietlingen Speiterlinghalle salonun’da oynayacak. Rövanş ise 28 Ocak’ta İstanbul’da yapılacak. YDÜ turu geçmesi halinde Maccabi Bnot Ashdod (İsrail) – Reyer Venezia (İtalya) eşleşmesinin galibi ile çeyrek finalde karışılacak.

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