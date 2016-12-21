KADIN HACILAR BULUŞTU

21 Aralık, 2016

Yorum Yok

Ertan Pehlivan GÖPPİNGEN-

İGMG Württemberg Kadınlar Teşkilatı, “Hacılar ve Umreciler buluşması” adı altında Reichenbach Melodi Events Düğün salonunda gerçekleştirdikleri programa ilgi yoğun oldu. Württemberg Hasene Derneği sorumlusu Mehmet Atasoy’un destekleri ile Württemberg Kadınlar Teşkilatı Hacılara ve Umrecilerle ilk buluşmayı organize ettiler. Misafirlere, salon girişinde; zemzem , hurma ve tesbihler hediye edildi. Programın sunuculuğunu, Bölge Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanı Gülay Keleş ve yardımcısı aynı zamanda bölge hatibesi Birden Fatıma Yaşar gerçekleştirdiler. Wangen Şubesi hafız Hoca Hanımı Münevver Apaydın’ın okuduğu açılış Kuran-ı Kerim’inden sonra tüm misafirler ile birlikte tekbir ve telbiyeler getirilirken Hac ve Umre atmosferi yansıtıldı, duygulu anların yaşanmasına vesile olundu.

İGMG Württemberg Bölge Başkanı Zeki Şeker’in selamlama konuşması ardından, Kadınlar Teşkilatı Başkanı Ayşe Akkuş böylesine anlamlı bir programda emek veren Bölge Yönetim Kuruluna , Komisyon üyelerine , Şube başkanlarına ve emeği geçen herkese şükranlarını sundu. Programa Viyana’dan katılan Seher Akdemir Mekke’yi anlatarak adeta oralara gitmişcesine gönülleri okşadı. Esslingen , Ludwigsburg , Rastatt ve Wangen şubelerinin hafızlık yapan talebeleri hazırladıkları ilahilerle sahnede yer alırken, hafız talebelerinden Gamzenur Akkuş da defi ile kendilerine eşlik etti. Manevi bir atmosferde gercekleşen program Münevver Apaydın’ın okumuş olduğu Kuran-ı Kerim ve dua ile son buldu.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

