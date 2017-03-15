KADINLAR GÜNÜNÜ GÜN ETTİ

15 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

FİLDERSTADT- Kadınlar günün bu ayda olması münasebetiyle Stuttgart Havaalanı yakınlarında bulunan Filderstadt şehrinde özel bir tanıtım ve kutlama düzenlendi. Filderstadt Belediyesi Kadın Hakları Sorumlusu Susanne Omran tarafından organize edilen tören şehir kütüphanesinde yapıldı. Törende açılış konuşması yapan Filderstadt Büyükşehir Belediye Başkanı Christoph Traub, bu şehirde yaşayan her milletten kadınların böyle bir girişimde bulunmalarının çok sevindirici olduğunu ve İNTEGRA Filder Derneği’ne bu katkılarından dolayı da teşekkürlerini sundu. Programda ayırıca Kabare sanatçısı Rena Alt ise sağlıklı, dinç ve verimli olarak yaşlanmayı anlatan ‘Vier Frauen auf der Parkbank-Park bankında dört bayan’ adlı oyununu sergiledi. Rena Alt, “Herkes kendi geldiği yaşı kabullenip, sosyal ve fiziksel aktivitelere devam etmesi gerektiği, edinilmiş tecrübe ve bilginin çocuklara ve gençlere aktarılması gereğini vurgulamakta. Altmışını (emekliliğe hazırlanan veya emekli olanların) geçen herkesin izlemesi gereken bir oyun.” olduğunu söyledi.

DOSLUKLAR PEKİŞTİ

Gecenin son bölümünde Filderstadt’ta yaşayan, dünyanın her yanından gelmiş hanımlar, hazırladıkları ve baskıdan yeni çıkmış olan yemek kitaplarını tanıttılar. ‘Essen Verbindet-Yemek ilişkileri bağlar’ adlı kitap, Çalışma, Sosyal ve Uyum Bakanlığının desteklediği ve İNTEGRA Filder Derneği tarafından yürütülen bir proje sonrasında ortaya çıktığı belirtildi. Projenin yönetimini üstlenen Karin Büchling, “21 ülkeden gelen hanımlar 30 çeşit yemek tariflerini ve kendi biyografilerini kitapta biraraya getirdiler. 2016 yılı boyunca düzenli olarak biraraya gelen hanımlar, yemeklerini pişirip birlikte yediler ve sohbetler ettiler. Herkes kendi pişirdiği yemeğin kendisi ile ilgili olan hikayesini, özelliğini ve önemini yazdı.” dedi. Öte yandan kitap hakkında bir açıklama yapan dernek yetkilileri bu yemek kitabında güzel dostlukların oluştuğunu ve hiç bilinmeyen, tanınmayan kültür ve anlayış farklılıkları ortaya çıktığını belirttiler. Farklılıkların, aslında birer zenginlik olduğunu bir kez daha anladıklarını vurgulayan bayanlar farklılıların birarada ve huzur içinde yaşamasının önemi, güzelliği, zenginliğinin değeri birkez daha anlaşıldığının altı çizildi. Katılımcılar yemek kitaplarını imzaladılar. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Mehmet Havlacı, “Programda herkesin gördüğü ve anladığı en güzel maneviyatın herkes kendinden farklı olanı saygıyla karşılayıp, kabul ettiğinde dostluklar, arkadaşlıklar oluşuyor. Böyle bir ortamda kişi ancak mutlu olabilir. Yeterki bizler isteyelim, güzellikler bizim için. Böylelile doslukların pekiştiğini de görmüş olduk.” dedi.

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