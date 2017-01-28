KADINLAR KAHVALTIDA BULUŞTU

28 Ocak, 2017

Yorum Yok

Muzaffer Çetin-KARLSRUHE- BRETTEN

DİTİB Bretten Yeşil camii kadınlar kolunun düzenlediği aylık ‘Kadınlar Sohbet Kahvaltısı’ yapıldı. Camii konferans salonunda bir araya gelen kadınlar, güncel ve dini konular hakkında sohbet ettiler. Yeşil Camii din görevlisi Süleyman Akbulut kahvaltı önce yaptığı konuşmada, ‘Değerli hanım kardeşlerim, sizler biz erkeklerin annesi, bacısı ve yol arkadaşı sınız. Neslimizin, çocuklarımızın ve toplumun geleceği sizlerin elinde. Bu da eğitimle mümkündür. Bugün buraya katılarak verdiğiniz bu fotoğrafda, birliktelğinizin göstergesidir. Sizler bizlerin baş tacı bu güzel mabetlerin de mimarlarısınız diyerek eğitimin ve kadınlarda özgüvenin önemine dikkat çekti’.

Hizmet için biz hep varız:

Kahvaltıya katılan kadınlar ise camimiz ve cemiyetimizin için geleceğimiz için birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. Cemiyetlerin erkeklerden ziyade kadınların daha aktif olmalarıyla cemiyetlerin ayakta duracağını ifade ederek ”hizmet için biz hep varız” diyen kadın kolları, ortaya çıkan sıcak ortamda çok mutlu olduklarını dile getirerek, bu gibi buluşmaların daha sık yapılmasını istedikleri yönünde fikirlerini bildirdiler. Din görevlisi Süleyman Akbulut, programda kadınlara şiir okudu.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

