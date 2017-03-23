KALBİMİZ 2 VATAN İÇİN ÇARPIYOR

23 Mart, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG/NEUMÜNSTER- Almanya’ya iş gücü olarak gelen bir işçi ailenin hikayesini yazan Yazar Nuray Çeşme, Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu (TGH) ile Neumünster Türk Toplumu’nun düzenlediği iki okuma akşamında kitabından bölümler okudu. Neumünster Eğitim Merkezi’nde (Bildungszentrum) ilki düzenlenen etkinlik çerçevesinde Yazar Çeşme, “Der Wille versetzt Berge (İrade Dağları Aşar) adlı Almanca kitabından bölümler okumanın yanı sıra kendisine yöneltilen soruları da cevapladı. Hamburg’da TGH salonunda düzenlenen okuma akşamı ise TGH Müdürü Dirk Tröndle’in selamlama konuşmasının ardından Dr. Yaşar Aydın’ın konuya giriş sunumuyla başladı. Dr. Aydın, Almanya’ya iş gücü olarak gelen ilk neslin yaşadığı zorlukları resim ve belgelerle anlatarak Almanya’nın dünden bugüne Türklere bakış açılarına değindi. Kitabının içeriğine değinen Çeşme, “1960’lı yıllarda iş gücü olarak gelen anne-babalarımızın hayatlarını, buraya geliş nedenlerini, yaşadıkları zorlukları ve verdikleri mücadeleleri kitabımda analiz etmeye çalıştım. Kitabımda Balıkesir’den Hamburg’a çalışmaya gelen babam Kandemir Çeşme’den yola çıktım ama onun hikayesinin aslında binlerce insanın hikayesi olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu. İlk neslin daha çok Türkiye’ye yönelik, 3. ve 4. neslin de ağırlıkla buraya yönelik yaşadığını söyleyen Çeşme, “2. Nesil adeta ‘iki arada bir derede’ kalmış durumda ve ben de onlardan biriyim. Kalbim iki ülke için çarpıyor. Köklerim Türkiye’de ama dallarım burada yeşeriyor. Her iki ülkeyi de vatanım olarak benimsiyor, bağlarımı da kaybetmek istemiyorum” dedi. Çeşme kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.

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