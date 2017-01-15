K. AKADEMİE Avrupa’ya açılıyor

15 Ocak, 2017

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27 yıldır dövüş sanatlarının içerisinde bulunan Ertekin Arslan’ın kurduğu spor okulu KAMPFSPORT AKADEMİE dokuzuncu şubesini de hizmete soktu.

NÜRTINGEN- Yıllardır dövüş sporunun içinde olan ve çok sayıda şampiyon sporcular yetiştiren Ertekin Arslan’ın ilk olarak 1999 yılında Nürtingen’de kurduğu KAMPFSPORT AKADEMİE’nin sayısı dokuza ulaştı. Almanya’nın diğer kentlerinden gelen talepler ile bu sayının daha da artacağı bekleniyor. KAMPFSPORT AKADEMİE şubelerinin 6 tanesi Baden-Württemberg’in çeşitli kentlerinde, 1 tanesi Bayern eyaletinde ve 2 tanesi ise Saarland eyaletinde faaliyet gösteriyor. 7’den 70’e her yaş gurubundan öğrencinin ders gördüğü KAMPFSPORT AKADEMİE Spor Okullarında ayrıca çok değişik milletlerden öğrenciler var. En küçük öğrencisi 3 yaşında olan KAMPFSPORT AKADEMİ Spor Okulları Zinciri’nde çocuklar, gençler ve yetişkinler için ayrı ders programları uygulanıyor. Yaklaşık bine ulaşan öğrenci sayısı ile, Avrupa’nın en büyük spor okulları zincirlerinin arasında yer alan KAMPFSPORT AKADEMİE öğrencilerinin kıyafetleri ise İzmir’de özel olarak yapılıyor.

AMAÇ; GÜZEL AHLAKLI İNSANLAR YETİŞTİRMEK

KAMPFSPORT AKADEMİE Spor Okullarında; Kickboxen, Karate, Kinderkarate, Powercross, Joga, Selbstverteidigung ile MMA dallarında dersler veriliyor. Uzak Doğu Sporları hakkında kamuoyunda hala yanlış yargılar ve olumsuz bir düşünce var. Özellikle kitle iletişim araçlarının sorumsuz ve bilinçsiz yayınları neticesinde, bu sporlar şiddet ve saldırganlıkla özdeşleştirilmekte. Dolayısıyla yeterli bilgiye sahip olmayan aileler, çocuklarının bu tür sporlarla ilgilenmesine karşı çıkmaktalar. Oysa; KAMPFSPORT AKADEMİE’nin kurucusu ve Spor Öğretmeni Ertekin Arslan, dövüş sporlarını seçen insanların, eğitimleri sürecinde; tekme ve yumruğun ötesinde, merhametli, adaletli ve güzel ahlaklı bir insan olarak yetişme bilincine erdiklerini kaydetti. Özellikle çocuk yaşlarda bu sporlara başlayanlara önemli kültürel ve insani değerlerin aktarıldığına vurgu yapan Ertekin Arslan; “Başta saygı olmak üzere, doğa ve insan sevgisi, yardım severlik, disiplin ve özgüven gibi insani değerler aktarıyoruz. İdeal şartlar altında yapılan Uzak Doğu Sporlarının çocukların fiziksel, psiko-sosyal gelişmelerine olumlu etki yaptığı ve eğitim-öğretim yaşamlarına olumlu destek sağladığı da bilimsel çalışmalar sonunda elde edilen veriler arasındadır.” ifadelerini kullandı.

OKUL STATÜSÜNDE

KAMPFSPORT AKADEMİE Spor Okulları, Eyalet Hükümeti Eğitim Bakanlığı tarafından OKUL statüsüne alındı. Gerekli inceleme ve denetimler sonunda okul statüsü kazanan KAMPFSPORT AKADEMİE Spor Okulları, kâr amacı güden ticari kurumlardan farklı olarak, eğitim veren, bilge insan yetiştiren kurumlar olarak tanınmış oldu. Öğrenciler, spor derslerinin yanı sıra, her yaşa göre verilen teorik dersler de görmekteler. Stuttgart Sanayi ve Ticaret Odası (IHK Stuttgart), KAMPFSPORT AKADEMİE Spor Okulları’nı meslek eğitimi yeri (Ausbildungsbetrieb)olarak da tanıdı. Şimdiye kadar bu okullarda meslek eğitimi gören 3 öğrenci, Fitness und Sportökonom eğitimlerini başarıyla tamamlayarak diplomalarını aldılar. Türkiye ile de her daim sıkı ilişkiler içinde olan KAMPFSPORT AKADEMİE Spor Okulları’nın kurucusu Ertekin Arslan aynı zamanda, Türkiye WKU Federasyonu Temsilciliği görevini de yürütüyor.

Öğrencilerinin yüzde 60’ı bayan olan KAMPFSPORT AKADEMİE Spor Okulları’nda, çok sayıda polis ve işadamı da eğitim görüyor. Eğitimlerde bayanların kendilerini daha rahat ve güvenli hissedebilecekleri ortamlar sunuluyor.

Daha geniş bilgi için KAMPFSPORT AKADEMİE’ye aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşmak mümkün:

Kampfsport Akademie

Europastr. 15

72622 Nürtingen

Tel: 07022 – 212690

Fax: 07022 – 708797

info@kampfsportakademie.com

WEB: www.kampfsport-akademie.com

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