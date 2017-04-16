KAN VER HAYAT KURTAR

16 Nisan, 2017

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Muzaffer Çetin

PFORZHEİM – Almanya’nın Pforzheim şehrinde yaşayan Lise öğrencisi Deniz Sıla Uğurtaş (14) yakalandığı kan kanserinden (lösemi) kurtulmaya çalışıyor. Deniz Sıla’nın tedavisi için kendisine kök hücre nakli gerekiyor. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği Pforzheim eski bölge başkanı Türk kültürü ve Türkçe öğretmeni Gaye Demirtaş’ın kızı Deniz Sıla, tedavisi için duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor.

DUYARLI OLALIM:

Alman Kemik İliği Bağış Bilgi Bankası (DKMS) tarafından tedavi süreci başlatılan Deniz Sıla’nın tedavisi için, önemli bir hastalığı olmayan 17-55 yaş arasında herkesin kan örneği vererek Deniz ve lösemi olan diğer Türk hastaların kurtulmasına vesile olabilecekleri bildirildi. Deniz Sıla Demirtaş’ın doktoru Almanya’da her 45 dakikada bir kişinin kan kanseri hastalığına yakalandığını söyleyerek, bu hastalığın pençesine çocuk, genç demeden herkesin düşebileceğini bildirirek, ‘Lösemi, kanda bulunan ve vücudun savunması için gerekli, kemik iliği kökenli akyuvarların fonksiyonunu yitirmesiyle oluşan ve sonucu kötü olan bir hastalıktır. Birçok hastanın iyileşmesi ve yaşaması için tek şans kök hücre naklidir’ dedi.

DENİZ SILA İÇİN KAMPANYA:

DKMS Kan bağış kampanyasını başlatığını söyleyen anne Gaye Demirtaş, ”Kızımın geleceğe dair hayalleri, umutları var, ama şu an yataktan kalkabilmekten başka hayali yok çünkü Deniz’im hasta, kızımızın duyarlı hayırsever insanlarda gelecek yardımlarına ihtiyacı var. İnsanın yakınında olmayınca çok farkında olmuyormuş. Sadece bir değil, kim bilir kaç Deniz Sıla’ların sizlere bizlere ihtiyacı var. Bağışlanacak olan 5 ml (bir çay kaşığı) kanın belki de bir hayat kim bilir kaç Deniz Sıla’nın hayallerini gerçekleştirmesine umut olabilirsiniz”dedi. Baba İlhan Uğurtaş ise biz ne olursa olsun kızımızı yaşatmak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah’ın takdiri. Yiyeceği ekmek içeceği su varsa yaşayacaktır. Allah’ın mucizeleri bitmez. Lütfen yardımlarınızı ve dualarınızı esirgemeyin. www.dkms.de adlı resmi internet sitesinden yapacağınız müracaat sonrasında postayla evinize gelen test çubuğuyla yanak içinizden bir parça sıvıyı evinize gönderilecek olan test çubuğunu sürüp tüpe koyup geri postalayarak yardımdan bulunabilirsiniz. Türkiye’den veya başka ülkelerden yardım ve bağışta bulunmak isteyen duyarlı insnalar ise resmi internet sitesinin sonuna kendi ülke ulusal kodlarını ekleyerek başvuruda bulunabilirler dedi.

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