BU KANUNA AMAN DİKKAT…!

27 Şubat, 2017

Yorum Yok

AOK Hessen Etnik Pazarlama Uzman Koordinatörü Necati Şuözer, yayınladığı bildiride vatandaşlarımızı uyardı: Suözer “Sayın okurlarım 01.07.2011 tarihinde hayatımıza giren bir kanunu size tekrar hatırlatmak istiyorum. Sebebine gelince işin biz hep kurnazlık boyutunda, bilmezler, gerek yok düşüncesinden yola çıktığımızdandır. Her ay birden fazla kişi yanlış beyana dayalı bilgilerden veya sosyal güvenlik kurumları arasındaki bilgi alışverişi neticelerinden bu kanundan etkilenmektdirler. 01.07.2011 tarihi başlangıc olarak alındığında örnek olarak ortalama 300 € luk emekli maaşından yola çıkarsak takriben 33 € aylık sağlık ve bakım sigortası primi ödeme mecburiyeti ortaya çıkmış olur. Bu miktarda 33€ aylık X 12 ay 396 € yıllık miktara denk gelmiş olur. Sizde taktir ederseniz böyle bir durumda 5 yılık prim borcu hemen hemen 2.000 € denk gelmektedir. Bizim emeklilerimizde çok büyük gelirleri olmadığından bu toplu parayı birden ödemeleri hiçte kolay görünmemektedir. Bu sebepten dolayı 01.07.2011 kanunu doğru bir şekilde uymanız sizin yararınıza olacaktır.

Yurtdışından alınan emekli maaşlarından Almanya´da sağlık ve bakım sigortası primleri kesilir diye yazıyorum, sağolsun Türk basını bu işe çok duyarlı olduğu için bu bilgileri 2011 yılından beri çokça yayınladılar. Ben size kanunu ve işleyişi hakkında örnekli bilgiler vereceğim:

Kanun: 01.07.2011 tarihinde hayatımıza girdi. Kişinin vatandaşlığına bakılmaksınızın yurtdışından almış olduğu emekll maaşından 7,3% sağlık sigortası ve ortalama 1,1% oaranında 2017 yılında ek sigorta primi ve 2,55% çocuklu, 2,80% çocuksuzlardan bakım sigoratsı primi kesilir. Yani buda ne anlama geliyor, en az 10,95 % oranında yurtdışı emekli maaşınızdan en az 10,95% oranında sağlık ve bakım sigorta primi kesilir.

Örnek I: ilgili şahıs hem Almanya´dan hemde yurtdışından emekli maaşı alıyor ise ve Almanya´da ikamet ediyor ise o zaman bu yukarıdaki belirtmiş olduğum işlev yapılır.

Örnek II :İlgili şahıs hem Almanya hemde yurtdışından emekli maaş alıyor fakat Almanya´nın dışında yaşıyorsa, o vakit bu uygulama yapılmaz. Böyle bir durum büyük ihtimal Almanya´dan ilgili ülkeye nakil işlevi yapılmış ise o zaman ilgili şahsın Almanya´da kendisinin ödemiş olduğu yarı 7,3 % sağlık sigorta, ortalama 1,1% eksigorta ve hepsini kendisi ödemiş olduğu 2,55% veya 2,80% oranındaki bakım sigortası primleri Almanya´dan alınan emekli maaşından kesilmez buda Almanya emeklisinin üstüne eklenerek emekliye gönderilir.

Örnek III : İlgili şahısın sadece yurtdışı emeklisi var ise, o vakit, emekli maaşın miktarına bakılır. Alınan emekli maaşı 2017 yılı itibari ile 425 € geçmiyor ise, o zaman ilgili kişinin Almanya´da bundan başka geliri yoksa, o zaman ilgili kişi Almanya´da yasal aile sigortasından ücretsiz olarak istifade eder ve yurtdışı emekli maaşından Almanya´da ekstradan en az 10,95% oranında prim ödemek zorundada bırakılmazlar. Şayet yurtdışı emekli maaşı 2017 yılı itibari ile 425 € geçerise o vakit Türkiye´li sigortalılar Almanya ile Türkiye arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasından ötürü sağlık yardımların Almanya´da alabilme hakları vardır. Eğer ilgili şahıs yılda en az 183 gün ve fazlasını Almanya´da geçiriyor ise o zaman A/T 21 belgesi üzerinden sağlık yardımı alabilirler. Bakım sigortası için ekstra bir sigorta yapmaların tevsiye ederim. Bunun içinde yurtdışından alınan emekli maaşı Almanya`daki maaşına denk olduğundan dolayı, 450 € denk gelen bir emekli maaşından yola çıkarsak o vakir 450 € dan 2,55% veya 2,80% oranında 11,47 € aylık bakım sigortası primi ödemek şartı ile Almanya´da bakım sigortanız devam eder ve gerek olması durumunda bu hizmetten de istifade edilebilinir.

Bu bilgilerden ışığında, ümit ederim, bu statüdeki kişiler şimdi daha kolay karar verebilme imkanına sahip olurlar” dedi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

