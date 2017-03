KAPIMIZ HERKESE AÇIK

VİYANA – Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB), basın kuruluşlarına Selfet Yılmaz imzalı Almanca bir basın açıklamasını kamuoyu ile paylaştı. Geçtiğimiz günlerde ATİB derneklerimizde faal olan bazı yöneticilerimize yönelik yapılan suçlama ve ithamlar hem derneğimizi hem de Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşları haksız yere farklı taraflara çekilmeye vesile olmuştur. Buna istinaden ATİB olarak yönetim kurulumuzu tekrardan oluşturma kararı aldığımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bundan böyle Büyükelçilik’te görevli hiç kimse ATİB yönetimlerinde faal olarak görev almayacaktır. Bu vesile ile ATİB kuruluşunun tamamen bağımsız ve tarafsız bir kurum olduğunu tekrar kanıtlamış olmaktayız. ATİB bir çatı kuruluşu olarak Avusturya genelinde 65 derneğin bağlı olduğu ve siyasi hiç bir partiye bağlı olmayan bir kuruluştur. Bu tarafsızlık hem Avusturya siyaseti hem de Türk siyaseti için geçerlidir. Her ne kadar ATİB derneklerine üye olan bireylerin siyasi partiler ile çalışmaları ve gönül bağı olsa da, bu durum ATİB’i bağlamamaktadır. Zira ATİB her siyasi görüşlü insanların ve farklı hayat anlayışı olan insanların bir çatı altında buluştuğu ve kaynaşma imkânının sağlandığı bir kurumdur. Bizler uzun yıllardır Türk kökenli insanları temsil ederken aynı zamanda her türlü sorunları ile de ilgilenmekte ve Avusturya’da huzurlu ve barış içersinde yaşamaya destek vermekteyiz. Her türlü radikalleşmeyi engellemek ve bağımsız bir ortam sağlamak niyetindeyiz. ATİB yönetimi olarak bundan sonra yönetim kademelerimizde görev alacak kişilerin Avusturya’da ikamet eden sivil ve bağımsız kişilerden oluşturulması kararı alınmıştır. Bu bağlamda konuyu değerlendirmek ve karara bağlamak amacı ile 2 Nisan 2017 günü bir toplantı kararı almıştır.

