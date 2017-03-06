KARA AUTOMOBİLE ikinci şubesini açtı

6 Mart, 2017

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İBRAHİM FERAH- SEYİT AKKAMIŞ

FRANKFURT – Hessen eyaletinin gözde otomobil firmalarından KARA Automobile, ikinci şubesini Schmidtstr. 43 Frankfurt adresinde açtı. Renault ve Dacia markalarının A’dan Z’ye satış ve servisinin yapılacağı 2500 metrekarelik alana sahip ikinci şubenin açılışında, başta Türkiye’den olmak üzere uzak ve yakından dost ve sevenleri Kara Automobile sahibesi Nejla Kara’yı yalnız bırakmadılar.

EN İYİ HİZMETİ SUNACAĞIZ

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Konsolos Özkan Durmaz, AK Parti’nin geçtiğimiz dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Elazığ eski Valisi Muammer Erol, Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Renault Almanya Satış Müdürü Nicolas Carbonell ve çot sayıda vatandaşın katıldığı açılışın ilk konuşmasını yapan Nejla Kara, “Darmstadt subemizin ardından Frankfurt’ta ikinci bir şube için teklif aldığımda olumsuz bakmıştım. Fakat kendi ekibimle yaptığım istişarelerden sonra, gayret ve isteklerini görünce, burayı da açmaya karar verdik. Onların desteği olmadan bu açılışı yapamazdım. Bundan dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yıllardır edindiğimiz tecrübe, müşteri ve çalıştığımız şirketlerin bizlere duydukları güven sayesinde, yolumuza devam ediyoruz. Hep birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız ” dedi.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ YATIRIM

Kara Automobile’nin Renault ve Dacia markalarının ikinci şubesini Frankfurt’ta açmasının önemine değinen Nicolas Carbonell, “Darmstadt’ta başarılı ve müşteri odaklı çalışmalarının neticesinde ikinci şubeyi açan Sayın Nejla Kara’yı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu şube dünyaca ünlü Renault ve Dacia otomobillerin en yeni modelini müşterilerine sunacak. Aynı zamanda bu açılışın gelecek için markalarımız adına önemli bir yatırım olacağına inanıyorum. Tüm dünyada olduğu gibi Almanya’da da Renault Grubu olarak sektördeki büyümemiz artarak devam ediyor” şeklinde konuştu.

GENÇLER İÇİN İŞ İMKANI

Açılışa katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Peter Feldmann, “Darmstadt şubesinde az sayıda eleman ile ise başlayıp bugün 40 kişilik bir ekip ile çalışıyor olması Sayın Nejla Kara’nın ticarette başarılı bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda şehrimizin Gallus semti için yenilik anlamına gelen bu açılış, gençler için yeni iş imkânları sağlayacağını düsünüyorum” dedi.

İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ

Almanya’da ki Türk toplumunun her geçen gün yeni başarılara imza atmasının sevindirici olduğunu söyleyen Başkonsolos Burak Karartı, “Nejla Hanım’ın başarısı da bunlara misal teşkil ediyor. Türkler, Almanya’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yaşamına önemli ölçüde katkı sağlıyorlar. Bu durum iki ülke arasındaki var olan bağları daha da güçlü kılıyor. Başkonsolosluk olarak biz de bu doğrultuda çalışmalar yapıyor ve alman makamlarından da ikili ilişkilerimizin güçlenmesi için desteklerinin artmasını bekliyoruz. Sazın Feldmann’ın açılışa katılması da bu anlama geliyor” şeklinde konuştu.

5 YIL GARANTİ

Renault ve Dacia marka otomobillerin alt, orta ve yüksek sınıflarda üretilen yeni modellerini her bütçeye uygun olarak sunduklarını belirten Nejla Kara, “Renault, dünyaca tanınmış, otomobil sektöründe önemli yeri olan ve talep edilen bir marka. Kendisini yenileyen, teknolojik atılımlar yapan ve sürekli yeni modeller üreterek piyasada rekabet gücünü arttıran bir şirket ile çalışmak bize güç veriyor. Galerimizdeki otomobillere 5 yıl garanti veriyoruz. Çok cazip fiyatlarla istenilen modeli kiralama(Leasing) ve aylık çok uygun taksitlerle almak mümkün. Ayrıca, türkçe hizmet veren satış danışmanlarımız sayesinde vatandaşlarımız kendi dillerinde hizmet alabilirler. Otomobil almak isteyenler bize uğramadan karar vermesinler” şeklinde konuştu.

SERVİS VE YEDEK PARÇA

Sektörde, servis olayının çok önemli olduğunu söyleyen Kara, “Satış sonrası tamirhane ve yedekparça hizmetlerimiz ile A’dan Z’ye müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Frankfurt şubebiz de tam teşekküllü bir araba galerisi olarak hizmet veriyor” dedi.

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