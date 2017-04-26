KARADANİZLİLER’DEN GENK’E ÇIKARMA

26 Nisan, 2017

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D.Ali BAYSAL –

GENK- Almanya’da Salih Özkal öncülüğünde yeni kurulma aşamasında olan “Avrupa Karadenizliler Kültür Merkezi” İnisiyatif derneği Duisburg gezisinin ardından ikinci olarak da Belçika’nın Genk şehrinde düzenlenen “Karadeniz Kültür Sanat Festivali” gezisini gerçekleştirdi. Çoğunluğu çevre STK dernek başkanları ve gençlerden oluşturan “Avrupa Karadenizliler Kültür Merkezi” Dernek Başkanı gezi ile ilgili olarak “”bu sefer birlik ve beraberlik mesajı vermek üzere Belçika’nın Genk şehrinde düzenlenen Karadeniz Kültür Sanat Festivali’ne destek vermek amaçlı ziyarette bulunacağız. Bu gezimizde bizlere katılan STK başkan ve yetkilileri, tv52 çalışanları ile vatandaşlarımıza cani gönülden şükranlarımızı arz ederiz. Mayıs ayında Berlin’de düzenlenecek olan dört günlük yayla şenliğine de kafile halinde katılma planımız var” dedi. Belçika’da kafileyi karşılayan Karadeniz Kültür Sanat Festivali ve Entegrasyon Derneği Başkanı Feyzullah Yurtsever de özetle şunları ifade etti “bu yıl Almanya, Belçika ve Hollanda üçgeninde bulunan Genk şehrinde Karadeniz Kültür Sanat Festivali’ni gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyondaki amacımız gençlerimize ve geleceğimize iyi bir miras bırakmak. Dernek olarak Ailelere yönelik bilgilendirme, sağlık seminerleri Almanca, Matematik kursları veriyoruz her yıl Karadeniz gezi turları düzenliyoruz. Derneğimiz ağırlıklı olarak eğitim üzerinde çalışmalar yapıyor” dedi. Derneğin ikinci başkanı sosyal psikolog Neşe Tozun da “istiyoruz ki bu bayrak yarışında biz bu bayrağı büyüklerimizden teslim aldık ve bizden sonraki kuşağa vererek kayıp olmamalarını asimile olmamalarını sağlamak dır, bizzat ayda iki kez aile içi eğitimine yönelik seminerler veriyoruz” dedi.

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