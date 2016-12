Karadenizliler birlik mesajı verdi

27 Aralık, 2016

Yorum Yok

Ertan Pehlivan HEİLBRONN/ LAMPERTHEİM-

Baden-Württemberg Karadenizliler Derneği’nin düzenlediği 9. yıl sonu buluşma gecesine katılan Karadenizliler; doyasıya eğlenip hasret giderirken elde ettikleri geliri konsolosluk aracılığıyla Türkiye’deki şehit ailelerine bağışladılar.

Merkezi Heilbronn’da bulunan Baden-Württemberg Karadenizliler Derneği’nin düzenlemiş olduğu 9. yıl sonu eğlence ve buluşma gecesi oldukça renkli geçti. Etkinliğe katılan çok sayıda Karadenizli, gece geç saatlere kadar kemençe ve tulum eşliğinde horon oynayarak coştu ve yılın yorgunluğunu attılar. Lampertheim ve Heilbronn kentlerinde birer gün ara ile Can düğün salonlarında horon finali yaptılar. Yöresel sanatçılar, ezgileriyle etkinliğe renk kattılar.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından yine şehitler için Kur’an-i Kerim okunmasının ardından, geceye katılan dernek başkanları birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Kadın kolları başkanı Fehmiye Panzehir, her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır denir ya hep, bence o kadının en güzel temsilcisi Karadeniz kadınıdır. “Türkiye’den bu kadar uzakta Karadeniz kültürünün yaşanması ve yaşatılması kadar güzel bir şey olamaz” diyerek destek verenlere teşekkür etti. Dernek Başkanı Tufan Akçay, “Karadeniz insanı kültürüne hep bağlı kalmıştır. Bu geceleri; eğlenmenin yanı sıra bir araya gelmek, gençlere kültürümüzü aşılamak, birlik beraberliğimizi sağlamak için, her geleneksel olarak düzenliyoruz” diye mesaj verdi.

Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan, “Bir ülkenin insanlarını ülke içerisinde veya ülke dışında ayakta tutabilmek, kimliğini kültürünü yaşatabilmek, dünyanın vazgeçilmez eğitim sistemidir. Bunun içerisinde; din var, dil var, kültür var. Yurt dışında varlığımızı yaşatabilmemiz için, nasıl ki camiler din eğitimi için gerekiyorsa, kültürümüzü yaşatmak içinde her bu tür derneklerimiz gereklidir”dedi.

Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, “Kültürümüzün korunması yaşatılması maneviyatımız milli değerlerimizin sonraki nesilllere aktarılmasında önemli yer tutan derneklerimiz; yöresel kültürlerimizin, Türklük bilincinin, milliyet bilincimizin, maneviyatımızın yeni nesillere aktarılmasında ve onların Anadolu’da bulunan akrabalarının nasıl bir kültürel yaşantısı olduğunu öğrenmelerinde çok önemlidir. Bu güzel akşamlar, ülkesini seven, vatanını seven, bütün insanlarımızın herhangi bir siyasi görüş ve mezhep ayrımı olmadan birbirleriyle kenetlenmesi, özellikle Avrupa kamu oyuna gerçek bir Türkiye resmi verilmesi noktasında çok önemlidir. Bu da şunu gösteriyor ki; bu birlik beraberliği, kardeşliği kimse bozamaz”dedi.

Tulum sanatçısı Mahmut Turan geceye ayrı bir renk katarken, Sinan Sami, Kemence sanatçısı Tahsin Terzi ve Okan Kaya kendilerine hayran bıraktılar. Yine Karadenizli santçılar; Mehmet Tak, Engin Orta ve Ömercan sesi ve performanslarıyle de mest ettiler.

Geceye katılan Karadenizliler eğlenip yeni yıla girmeden stres atarken elde edilen geliri ise şehit ailelerine bağışladılar.

