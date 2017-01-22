KARADENİZLİLER ŞOV YAPTI

22 Ocak, 2017

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DUISBURG- Kuruluş çalışmaları devam eden “Avrupa Karadenizliler Kültür Merkezi” gönüllüleri geçtiğimiz gün Duisburg kentine bir ziyaret gerçekleştiirdi. Salih Özkal organizasyonunda gerçekleşen ziyaret iki gün sürdü. Ziyaretin ilk durağında; Duisburg 21. Trabzonlular Dayanışma Gecesi’ne misafir oldular. Ardından Duisburg DİTİB Mekez Camii ziyaret edildi. Dahn sonra Trabzon-Şalpazarlıların geleneksel olarak her yıl düzenledikleri geceye katıladılar.

Gezi Programını organize eden Salih Özkal, gezi öncesi gazetemize şu açıklamayı yaptı; “Programımızın içeriliğinde Duisburg Trabzonlular ve Trabzon Şalpazarlılar derneği gecelerine katılacağız. Bununla bir mesaj vermek istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi dernekler arasında olan eksiklikleri bu gibi geziler düzenlemek süretiyle hem dernekleri, hem de halkımızı biraraya getiriyoruz. İleri bir zamanda Berlin gezilerimiz de olacak. Bazı çalısmalar yapacağız. Şöyle ki; yeni kurulma aşamasında olan Avrupa Karadenizliler Kültür Merkezi adına bazı istişare toplantıları yapacağız” ifadelerine yer verdi.

DUISBURG ZİYARETİNE ÖVGÜLER YAĞDI

Geziyi başından itibaren takib eden Ordu TV 52 muhabirlerinden Coşkuner Yunus da gezi ile ilgili şunları ifade etti; “Güzel bir organizasyon. Tam bir aile ortamı. Dikkatleri çeken de 18-25 yaş arası gençlerimizin çoğunlukta olması. Bu da gençlerimizin kültür derneklerine verdikleri değer ve desteği ortaya koymatadır”.

Grubu otobüsün yanında ilk karşılayan kişi Trabzonlular Derneği başkanı Cemalettin Küçük oldu. Derneğin 21. gecesini düzenleyen başkan Cemalettin Kücük de misafirlere yönelik yaptığı hoşgeldiniz konuşmasının ardından şu sözleri ifade etti; “Memleketimizden binlerce kilometre uzaklarda Trabzon’umuzun kültürünü yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Derneğimizde okul ders kursları, kemençe kursları, horon kursları ve bunun yanı sıra bayanlara yönelik yemek kursları gibi faliyetler vermekteyiz. Ayrıca derneğimizin binasını satın almak istiyoruz. Bunun için duyarlı hemşehrilerimizden ve vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz” dedi.

Geceye katılan T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ahmet Ergen de yaptığı konuşmanın ardından katıldığı Trabzonlular derneği gecesi hakkında şunları ifade etti; “Açıkcası çok etkilendim. Yoğun bir katılım var. Bu da beni çok duygulandırdı. Öncelikle dernek başkanına, yönetim kuruluna ve emeği geçen herkese çok teşekkürler ediyorum. Özelikle de gençlerimize, kültürümüzü öğretmek adına sahip çıkıyor olmaları çok güzel”

HORON İLE COŞTULAR

Trabzonlular ve Şalpazarlılar Derneği gecelerine destek vermek amacıyla düzenlenen geziyi organize eden Salih Özkal ve arkadaşlarının önerisiyle, gurup içerisinde yer alan, ‘İstiklal Marşımızı En Güzel Okuma Yarışması’ birincisi olan Mehmet Kanelci’ye Şalpazarlılar Dernek Başkanı Murat Bektaş tarafından, dernek adına bir plaket takdim edildi. Her iki derneğin de düzenlemiş oldukları kültürel destek ve dayanışma gecesine katılmak süretiyle Türkiye’den getirilen Karadeniz sanatcılarından Onay Şahin, Taner Eyupoğlu, Sait Uçar ile şöhreti Almanya sınırları dışına taşmış olan Sinan Yilmaz ve daha bir çok yöresel sanatcı adeta Duisburg’u horon ile salayarak Karadenizlileri coşturdu.

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