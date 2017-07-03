3 Juli, 2017

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Mehmet Güzel

SİNDELFİNGEN Karandere Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği hem derneğin kuruluşunun onyedinci yıldönümünü kutlamak hemde geleneksel hale getirdiği,kaynaşma ve dayanışma ve tanışma amaçlı “ bahar şenliği pilav günü“ nün onuncusunu Sindelfingen Nord Just Jugendhaus‘ ta düzenledi. Almanyanın çeşitli şehirlerinden ve Avrupanın çeşitli ülkelerinde yaşayan çok sayıda Karandere’linin katıldığı şenliğe, ayrıca kardeş dernek olan Avusturya Karandere derneğinden de yapılan iştiraklarle bahar şenliğinde hemşehrilerini yalnız bırakmadılar, şenliğe ayrıca Türkiyeden Karandere Köyü muhtarı Olcay Beyazıt katılarak köylülerini yalnız bırakmadı. Jugendhaus içerisinde ve bahçesinde bir çok aktivitenin olduğu, özelliklede çocuklar için bir çok eğlencenin yapıldığı bahar şenlikte ayrıca çocukların sevgilisi Jackie Murat bol ödüllü bilgi yarışması ve çeşitli eğlenceler düzenleyerek şölene renk kattı. Şölende çeşitli katagorilerde mini futbol turnuvası da düzenlendi. Şölen havasında geçen Pilav Şölenine katılımdan duyduğu memnuniyeti belirten başkan Ata Öztürk “gönül isterdi bugün buralar dolup taşsın zira bizim gücümüz birliğimizden beslenmekte, senede birgünümüzü bugün için ayıralım yeni yetişen gençlerimizi tanıştıralım kaynaştıralım yardıma ihtiyaacı olanları dertleri olanları bilelim yardımcı olalım, üçüncü,dördüncü nesil burada yetişip gelmekte bunların anavatanla olan bağlarını sağlam tutmanın önemi bu gibi etkinliklerden geçmekte emeği geçen ve destek veren uzak yakın demeden katılan herkese teşekkür ederim“dedi Şenlikte, hanımların hazırladıkları birbirinden nefis yiyecekler misafirlere ikram edilirken,pilav ve döner önünde uzun kuyruklar oluştu. Dernek başkanı Ata Öztürk şenliğe katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti

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