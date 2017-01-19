KARAR VERECEKSEN BİLGİLİ OL

19 Ocak, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg Türk Öğretmenler Derneği (TÖDer) ve Hamburg Türk Veliler Birliği’nin (HTVB) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte veliler Hamburg okul sistemi hakkında bilgilendirildi. HTVB Başkanı Azmi Akgül’ün sunumunda TÖDer Başkanı Bilge Yörenç, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu (TGH) salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında lise ve semt okullarının özellikleri, bu okulların öğrencilerden beklentileri, diplomalar, okullardaki Türkçe ders olanakları, Türkçe ders notlarının karneye yansıması ve bunun not ortalamasına etkileri, Almanca / Türkçe iki dilli eğitim veren okullar, çocuklara öğrenmede sunulabilecek destekler ve okullarda veli olarak nerede, nasıl aktif olunabileceğine yönelik geniş bilgi verildi. Slayt sunumla katılımcılara eğitim sistemi hakkında geniş bilginin verildiği toplantıda Türk velilere çocuklarının okullarında aktif olmaları çağrısı yapan Yörenç, “Eğitim sisteminde öğretmen, veli ve öğrenci üçgeninin ortak çalışması çocuğunuzun başarısı açısından çok önemli. 4. sınıftan sonra çocuğunuzun hangi okula gideceğini öğretmen tavsiye etse de veliler belirliyor. En doğru ve sağlıklı kararı verebilmeniz için de öğretmenle ve okulla sürekli iletişim halinde olarak çocuğunuzun eğitimini yakından takip etmelisiniz” şeklinde konuştu. Yeni eğitim sisteminde öğretmenlerin yükümlülüklerine dikkat çeken Yörenç, “Çocuğunuzun dersleri kötüye gidiyorsa öğretmen sene sonunu beklemeden bu durumu veliye önceden bildirmekle yükümlüdür. Bu şekilde çocuğunuzun notlarının düzelebilmesi için vaktinde önlemler alınabilir” dedi.

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