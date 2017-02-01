KARARDAN SPORCULAR DA ETKİLENDİ

1 Şubat, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – ABD Başkanı Trump’un 7 ülke vatandaşına yönelik uyguladığı giriş yasağını bu kez Fas kökenli Belçika Taekwondo Milli Takımın Si Mohamed Ketbi, Mourad Laachraoui ve antrenörleri Abdellkhalak Mkadmi’ye giriş izni verilmedi. ABD’de yapılacak olan “Açık ABD Teakwondo” şampiyonası için Obama döneminde gerekli işlemleri yapılan ve onay verilen Fas kökenli Belçika Taekwondo milli takımın sporcuları ve antrenörü, ABD Başkanı Trump’un görevi gelmesinin ardında Belçika Taekwondo Federasyonuna gönderilen bildiride Ketbi, Laachraoui ve Mkadmi’ye giriş izni verilmediği belirtildi. Belçika Taekwondo Federasyonu ise neye uğradığını şaşırdı ve “Daha önceden ABD’ye giriş için onay verilen sporcumuz ve antrenörü için gerekli izni almıştık. Uçak bileti, otel ayarlamıştık. Trump’un kararı sonucu 5 bin Euro masrafımız bir anda toz duman oldu. Fas kökenli çifte vatandaş olan sporcumuz ve antrenörü giriş izni vermeyen ABD’nin giriş yasağı uyguladığı 7 ülke vatandaşı da değil. Gelişmelerden elbette üzüntülüyüz” sözlerine yer verdiler

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