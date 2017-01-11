KARATEDE YAPILANMA DÖNEMİ

11 Ocak, 2017

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Mehmet Atak

HANNOVER – Yurtdışı Türkleri Spor Konfederasyonu Kurucu Başkanı İlhan Değirmenci, Yurtdışında Karate Federasyonu’nun kurulmuş olması, diğer spor branşlarına da örnek teşkil ettiğini belirterek, “Bundan dolayı, kısa zaman içinde Ju-jitsu, Kickboks, Taekwondo ve Budo branşlarında spor federasyonlarının kurulmaları sağlanmıştır” dedi. Yurtdışındaki Türk Karate sporcularının 2013’te Almanya’da kurmuş oldukları Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu’nun ”Sporda ilk yapılanma” faaliyeti olarak tarihteki yerini alacağı açıklayan Değirmenci, değişik branşlardaki birçok federasyon temsilcisinin Almanya’nın Köln şehrinde bir araya gelerek ”Yurtdışı Türkleri Spor Konfederasyonu”nun (YTSK) kurulduğunu ifade etti.

Kurucu Başkan İlhan Değirmenci’nin açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

* Yurtdışında temsilcilikleri ve yapılanmaları bulunmayan Türk spor federasyonlarının ülkeler arası iletişimini, irtibatını ve kurumlararası yakınlaşmalarını sağlayacak çalışmalar federsyonumuzca başlatılmıştır.

* Federasyonumuz, bugüne kadar hiç bir devlet desteği alınmadan kendi çabalarımız ile oluşturulmuştur.

* Sporcu sorunlarının yerinde tespit edilip çözüme kavuşturulması, sertifika, diploma ve benzeri belgelerin denkliklerinin yapılmasına katkı sunulması da uğraş alanımızdadır.

* Türkiye dışında faaliyet gösteren sporcu ve spor kurumlarının mevcudunun tespiti konusundaki istatistiki bilgilerin elde edilmesi hedefimizdir.

* Yurtdışındaki vatandaşlarımıza hizmet verilmesi için, T.C. Başkonsolosluklarında ”Spor Ateşelikleri”nin görevlendirilmeleri amacı ile, ”Yurtdışındaki Türk sporunun geleceği için, dilekçe hakkımı kullanıyorum” isimli projemizi başlatmış bulunuyoruz.

Projenin Amacı.

Yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluklarında ”Spor Ateşelikleri”nin görev almaları, dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşamlarını sürdüren Türk sporcularnın kendilerini daha da güçlü hissetmeleri ve T.C. Spor Bakanlığını her daim yanlarında olduğunu bilmeleri, sporcularımızın kendilerine karşı olan özgüvenlerini ve başarılarını arttıracağı düşünülmektedir..

Projeinin yurtdışındaki Türk sporuna kazandıracakları.

Sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve spor uzmanları, spor derneği, federasyon, konfederasyon, vakıf, spor birliklerin veya teşkilatların, kimlik, iletişim bilgileri ve ıslak imzaları ile birlikte yazdıkları dilekçeler, spor alanında bir nüfus sayımı niteliği taşıyacaktır. Sabit veriler elde edilmiş olması, daha sonra yapılacak sportif çalışmalara yol gösterici olacaktır.

Projenin işleyiş süreci.

Süreç; Yurtdışı Türkleri Sor Konfederasyonu YTSK’nın yapmış olduğu basın açıklaması ile başlamış olacaktır. Projeye destek veren sporcu, kurum ve kuruluşların dolduracakları dilekçeler elden teslim edilmesi dışında, YTSK’nın adresine posta yolu ile de iletebilinecektir..

Süreç içinde; Yurtdışındaki Türk Başkonsoloslukları ve Büyükelçiliklerinin manevi desteği ve katkıları sağlanarak, Türk, sporcu, antrenör, hakem, ve spor uzmanları, ayrıca spor faaliyetleri sürdüren kurum ve kuruluşların yöneticileri davet edilerek, Konsolosluk ve Büyükelçilik mekanlarında proje bilgilendirme toplantılarının yapılması planlanmaktadır.

Spor faaliyetlerinde bulunan kurumların kendi adreslerine YTSK yönetimi olarak gerçekleştirilecek olan ziyaretlerde dilekçelerin elden alınması da gerçekleştirilecektir. Proje sonunda toplanmış olan ıslak imzalı dilekçelerin tümü YTSK Yönetimi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanlığına elden teslim edilecektir.

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