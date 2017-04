KATALOG ÇEKİMİ ONDAN SORULUR

23 Nisan, 2017

ÜBERLINGEN- Ülkemizin yetiştirdiği yetenekli basın fotoğrafçısı ve yazarı Vedat Alyaz, düğün kataloğu fotoğrafları çekmeye başladı. Çektiği bir çok fotoğraf ve yaptığı haberlerle çeşitli ödüller almış olan Vedat Alyaz, düğün fotoğraflarının artık eskisi gibi basitçe çekilen resimler olmadığını belirterek, ‘Düğün katalog resimleri şu an için sanat resimlerine dönüşmüş durumda. Dünya çapında eğitimlerle çok yetenekli fotoğrafçılar yapıyor bu işi. Tıpkı nasıl ki fotomodellerin katalogları hazırlanıyorsa, evlenen çiftlerin de aynı şekilde katalogları hazırlanıyor. Kullanılan ekipmanlar, verilen pozlar, seçilen ışık ile mekanlara bakılırsa çekilen resimlerin ünlü mankenlerin moda çekimlerinden farkı kalmamış bulunuyor. Ben de yirmi yıldır gerek moda-defileler olsun, gerek konser olsun çok sayıda üst düzey çekimler yaptım. Ebru Gündeş’ten, Yıldız Tilbe’ye, Davut Güloğlu’ndan, Mustafa Sandal’a kadar birçok ünlünün resimlerini çektim. Çevremdeki yakın dostlarım sürekli olarak düğün, nişan gibi özel günlerinin katalog çekimlerini benim yapmamı istiyorlar. Yaptığım çekimler beğenilince talepler de artmaya başladı. Ben de bu işin gerçekten bir fotomodel çekimi kadar özel olduğunu fark ettim ve çekimler hoşuma da gitti. Her insan hayatında bir kez modellik yapıyor o da evlendiğinde. Gelin ile damat en güzel elbiselerini giyip, makyajını yapıyorlar. Yani o gün onların podyuma çıkarak kendilerini sergiledikleri özel gün olarak tarihe geçiyor ve ben de bu resimleri sanata dönüştürmekten büyük zevk alıyorum. Ayrıca genç çiftler, bir Mustafa Sandal, Ebru Gündeş’i çektiğim fotoğraf makinası ve objektif ile resim çekilmekten büyük zevk alıyor ve aynı fotoğraf makinasına poz vermek onlar için çok özel bir duygu oluyor, unutulmaz anıları arasına giriyor ve arkadaşlarına anlatıyorlar’ dedi. Alyaz, şu an için yoğun bir talep olduğunu, randevu defterinin dolu olduğunu ve ancak resim çektirmek isteyenlerin kendilerine ulaşmaları durumunda boş günler için randevu verebileceğini belirtti. Alyaz, Almanya’nın her yerine çekimler için gittiğini söylerken, hatta Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerine de çekimler için davet edildiğini vurguladı.

Vedat Alyaz’a telefon ve WhatsApp’tan şu numaradan ulaşabilirsiniz: 0176 21 41 14 28

