KATLEDİLDİĞİ YERDE ANILDI

5 Nisan, 2017

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DORTMUND (AA) – Almanya’nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türkten biri olan Mehmet Kubaşık ölümünün 11. yılında anıldı. Mallinckrodt Caddesi’nde 4 Nisan 2006’da işlettiği büfe önünde öldürülen Kubaşık için anma töreni düzenlendi. Büfenin önüne dikilen anıta Dortmund Belediye Başkanı Ullrich Sierau ile Kubaşık’ın ailesi göz yaşları içinde güller bıraktı. Anma törenine katılan ailenin avukatı Carsten İlius, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümetinin iki yıllık çalışması sonucu raporun yayınladığını hatırlattı. İlius, raporda bu olayda parmağı olan birçok kişinin bağlantılarının ortaya koyulduğunu, Alman polisinin ırkçılık konusunda eleştirildiğini ve terör örgütünün üç kişiden değil çok daha büyük bir gruptan oluştuğunun ayrıntılı şekilde anlatıldığını söyledi. Kurbanların avukatlarının bu grubun çok büyük bir şebeke olduğunu düşündüğünü ifade eden İlius, eyalet hükümetinin araştırma komisyonunun da bu düşüncelerini doğruladığını kaydetti.

– “Muhbirin ölümü şüpheli”

Avukat İlius açıklamasında “NSU’nun Kuzey Ren Vestfalya muhbirinin ölümünün şüpheli olduğunu düşünüyorum. Yeni ölümler ve Baden-Württemberg’deki kişilerin ölümlerinden ise çok fazla şüphem yok ama burada ölen muhbirin ölümü şüpheli.” dedi. Mahkeme sürecinin devam ettiğini hatırlatan İlius, “Mahkeme büyük ölçüde delil toplama işlemini bitirdi. Avukatlara son dilekçelerini vermeleri için süre tanındı. Bu dilekçelerden sonra davayı bitirmek istiyorlar.” ifadesini kullandı.

Davanın bu yaz sonuçlanacağını düşündüğünü dile getiren İlius, örgüt üyesi Beate Zschaepe ömür boyu hapis cezası alacağı, diğer sanıkların da yargılanacağı değerlendirmesinde bulundu.

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