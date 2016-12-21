KATLİAMA SON VERİLSİN ÇAĞRISI

21 Aralık, 2016

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Halil Uygun

Belçika’nın Flaman kesiminde yer alan Beringen şehrinde Open VLD (Açık Flaman Liberal) Partili Meral Özcan’ın çağrısıyla, Suriye’de rejim güçlerinin ablukası altında bulunan Halep’te sivil halkın katledilmesini yönelik protesto gerçekleştirildi. “El ele, hepimiz barış için” sloganıyla kapatılan Beringen kömür maden ocağında bir araya gelen Türk, Belçikalı, Suriyelilerin, Suriye’nin Halep şehrinde yaşanan korkunç vahşete dikkat çekerken, organizatör Meral Özcan, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin gerekliliklerini yerine getirme çağrısında bulundu. Havaların soğuk olmasına rağmen mitingde çocukların yer alması da dikkat çekti. Kapatılan kömür maden ocağı binası önünde toplanan insanlar, “Halep’te ölen insanları görmezden gelme”, “Suriye için özgürlük”, “Savaş durdurulsun” sloganları eşliğinde katliamları lanetlediler. Organizatör Meral Özcan, yaptığı konuşmada yaşanan savaşın, dramın, acının ve gözyaşlarının durması için tüm dünyaya çağrıda bulundu. Özcan, “BM, AB ve uluslararası bütün güçler, bu sorumluluktan hiçbir zaman kurtulamayacaktır. Bu onların görevidir. Halep’te yaşananlar hepimiz için bir utanç lekesidir” diye konuştu. Çocukların da şiir okuyarak Haleplilere sahip çıktılar ve bir an önce savaşın ve katliamın durmasını istediler

İnsanlık ölüyor

Mitinge çocuklarıyla beraber hazır bulunan Meral Özcan ise Suriye rejiminin sivil halka yaptığı saldırıların durdurulması istedi. Özcan, Halep’te yaşananların kelimelerle açıklanamayacağını belirterek “Hepimiz şahit olduk ki Halep’te insanlık öldü. Halep’teki insanların somut yardım ve desteğe ihtiyaç duyduğunu görmekteyiz. Suriye’de bütün çatışmaların durdurulmasını, barış görüşmelerinin başlamasını, insani yardımların bölgeye engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını, evsiz kalanlar için barınacak yerlerin inşa edilmesini ve uluslararası toplumun zor durumda bulunan insanlar için dayanışma gösterilmesi gerekmektedir” dedi. Mitingde yer alan Yücel Kahraman, “BM, AB ve Uluslararası bütün güçler, bu sorumluluktan hiçbir zaman kurtulamayacaktır. Bu onların görevidir. Halep’te yaşananlar hepimiz için bir utanç lekesidir” dedi. Suriyeli bir mültecinin de konuşma yaptığı ve Suriye’de yaşanmakta olan ve yaşadığı açıları paylaştı. “Halep yanıyor, insanlık ölüyor”, “Savaşı durdur”, “İnsanlık nerede” “Halep ile ele ele”, “Halep orada, acısı her yerde” yazan pankartlar taşındı

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