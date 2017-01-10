KAZANAN DOSTLUK OLDU

10 Ocak, 2017

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Ertan Pehlivan NECKARSULM-

Türkiyemspor Obereisesheim tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen dostluk turnuvası, heyecanlı maçlar ve renkli görüntülerle son buldu.

Osman Gürel (Prüfzentrum Am Neckar )’in anasponsor olduğu turnuvaya, bölgeden 24 takım katıldı.

Obereisesheim Eberwinhalle’de, kış ayında futbola aşık insanları futbolsuz bırakmamak, dostluk ve beraberliği pekiştirmek amacıyla geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya katılan takımlar, iki gün boyunca kıyasıya mücadele ettiler. Profesyonel olma yolunda bir çok amatör futbolcunun katılımıyla ayrı bir seyir zevki alan turnuvada; FC All İnn takımı finalde geçen yılın birincisi Broadway Shishabar takımını penaltılarda yenerek bu yılın şampiyonu oldu.

Türkiyemspor Obereisesheim kulüp başkanı Mustafa Ertürk, “Bu tür turnuvalarda önemli olan galip ya da mağlup gelmek değildir. Sonuçlara takılmamak gerekir. Bizim turnuvamız adı üstünde dostluk turnuvası. Bence turnuvaların asıl amacı da bu olmalıdır” dedi.

Sıralamaya göre, ilk dörde giren takımlar; 1000, 500, 250, 100 Avro para ödülü ve kupaları verildi.

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