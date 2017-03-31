KENDİNE GÜVENEN GELSİN

31 Mart, 2017

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Mehmet Güzel

STUTTGART- Dönertaş Makine Anasporsonsorluğunda düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük Casting organizasyonu ”Eucast tv oyuncu model ve reklam yüzü” Stuttgart seçmelerine ilgi yoğun oldu. Stuttgart seçmelerine başvuran yaklaşık 500 aday içerisinden seçilen 100 aday Ayhan Yemyeşil, Şebnem Schäfer, Adil Palta, Nebahat Kaya’dan oluşan Seçme kurlu karşısında başarılı oldukları dalda yeteneklerini gösterdiler. Organizasyon hakkında bilgi veren Seçme kurul üyesi Ayhan Yemyeşil Avrupa’nın birçok ülkesindeki yetenekleri keşfedip, bu kişilerin yeteneklerine göre doğru projelerde yer almasını amaçladıklarını, seçilen yeteneklerin daha sonra film dizi, reklam ve kliplerde yer alacağını belirtti. Bundan sonraki seçmelerin Mannheim şehrinde olacağını belirten seçme kurul üyesi Adil Palta seçmelere katılmak için yaş şartı olmadığını kendine güvenen 7den yetmişe herkesin katılabileceğini belirtti. Palta Stuttgart seçmelerinden sonra tanınmış bir film şirketinin yeni bir proje için dört oyuncu istediğini belirterek kendine güvenen yeteneklerin kendilerine aşağıdaki telefon numarası ve internet adresinden ulaşabileceklerini belirtti.

telefon:+4967120128243 ve www.eucast.tv

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