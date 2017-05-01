KEREM DEMİRAY ZİRVEDE

1 Mayıs, 2017

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SELAHATTİN ÖZDEMIR

HOFFENHEiM- İki Sezon Önce 4. Lig’de Oynayan Kerem Demirbay, Almanya’da Beğeni Topluyor. Kerem Demirbay’ı antrenmanda Post Gazetesi olarak ziyaret ettik. İki sezon önce Almanya 4. Futbol Ligi’nde mücadele eden Türk oyuncu Kerem Demirbay, bu sezon Bundesliga’da Hoffenheim formasıyla gösterdiği performansla takdir topluyor. Almanya’da 2014-15 sezonunda 4. ligde yer alan Kaiserslautern’in B takımında forma giyen Kerem, kariyerinde büyük çıkış yaşayarak kısa süre içinde Bundesliga’nın yıldız adayları arasına adını yazdırdı. Genç teknik adam Julian Nagelsmann yönetiminde bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Hoffenheim’ın başarısında önemli pay sahibi olan futbolcular arasında yer alan Kerem Demirbay, takımının 4 puan topladığı son 2 lig maçında 3 kez ağları sarstı.

Bundesliga’nın 29. haftasında Hoffenheim’ın konuk ettiği Borussia Mönchengladbach’ı 5-3 mağlup ettiği maçta iki gol atarak üç puanın kazanılmasında başrolü oynayan 23 yaşındaki futbolcu, geçen hafta ise takımının Köln ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadelede de fileleri havalandırdı. Son beraberliğin ardından ligde 55 puanla 4. sırada yer alan Hoffenheim gelecek sezon tarihinde ilk kez Avrupa arenasında mücadele etmeyi garantilerken, Türk futbolcu ise orta sahada görev almasına rağmen 24 lig maçında 6 gol attı ve 9 asistlik performansıyla öne çıktı. Tekniği ve isabetli son vuruşlarıyla her geçen gün performansını yükselten Kerem, alt yaş kategorilerinde Türkiye’nin formasını giymesine rağmen A milli takımlar düzeyinde ise henüz tercihini yapmadı. Almanya’nın Ruhr bölgesindeki Herten kentinde 3 Temmuz 1993 tarihinde gurbetçi̇ bi̇r ai̇leni̇n çocuğu olarak dünyaya gelen Kerem Demirbay, futbola 1999’da Schalke 04 altyapısında başladı. Ahmet Dursun, Hamit Altıntop, Halil Altıntop, İshak Doğan ve Yıldıray Baştürk gibi yetiştirdiği gurbetçi oyuncularla bilinen Wattenscheid 09’da altyapı eğitimine devam eden Kerem’in yüksek teknik özellikleri nedeniyle Borussia Dortmund tarafından keşfedilmesi uzun sürmedi.

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