KERMES SEZONU AÇILDI

3 Nisan, 2017

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Sebahattin Özdemir

MOSBACH- Mosbach DİTİB Mimar Sinan Caminin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kermes oldukça renkli geçti. Havaların güzel geçmesi kermese olan ilgiyi artırırken Almanlarında kermese yoğun teveccüh gösterdikleri görüldü. Mimar Sinan cami bahçesinde ve içerisinde açılan çeşitli tezgahlarda hediyelik ve çeyizlik eşyalar, kitaplar, CD, VCD’ler camii yararına satışa sunulurken,Türk mutfağının birbirinden leziz zengin örneklerinin sunulduğu yiyecek,içecek ve tatlılarının yanında,balık ve ızgara çeşitleride kermese katılan misafirlere ikram edildi. Dernek başkanı Harun Demircan gelir kaynaklarının kısıtlı olduğu cemiyetlerin düzenledikleri bu tür etkinliklerle hem maddi bir destek sağlarken hem birlik ve beraberliği sağladıklarını hemde İslam dini ve Türk kültürünü Alman ve diğer komşulara tanıtıklarını belirtti. Demircan kermeste kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere kadın ve gençlik kollarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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