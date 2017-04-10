KESİN DÖNÜŞ İÇİN YOLA ÇIKTI…

10 Nisan, 2017

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Elazığ’da traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kazada ölen Fatma Aslan ile yara almadan kurtulan eşi Hüseyin Aslan’ın Almanya’dan kesin dönüş yapmak için yola çıktığı öğrenildi. Kaza Elazığ-Malatya karayolunun 20’nci kilometresi Işıkyolu mevkiinde meydana geldi. 63 yaşındaki Hüseyin Aslan, kullandığı SE HF 62 plakalı yabancı plakalı minibüsle, Elazığ istikametine seyir halindeyken, İsmet Ö.’nün kullandığı 23 K 1225 plakalı traktörün ışıkları yanmayan römorkuna çarptı. Çarpışmanın etkisi ile minibüste bulunan Fatma Aslan yol kenarına savrulurken, römorkun da tekeri koptu. Fatma Aslan (61) olay yerinde yaşamını yitirirken, traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı traktör sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Almanya’dan 4 gün önce yola çıkmışlardı

Aslan çiftinin Almanya’da yaşadığı kesin dönüş kararı alarak dört gün önce yola çıktığı öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan ve olayın şokunu üzerinden atamayan Hüseyin Aslan ise uzun süre ölen eşinin yanından ayrılmadı. Polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Fatma Aslan’ın cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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