KILIÇ’TAN ATFB BAŞKANINA ÖVGÜ

13 Mart, 2017

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Spor Bakanı Kılıç, ATFB ve TÜFAD AVRUPA Başkanı Abdulkadir Bakırdöven’i tebrik etti

Kâmil Yılmaz

KÖLN – ATFB AVRUPA TÜRK FUTBOL BİRLİĞİ ve TÜFAD AVRUPA Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Avrupa Şubesi Başkanı Abdulkadir Bakırdöven, TC Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile bir araya gelerek, Avrupa’daki Türk Futbolu ve yapılacak çalışmalar hakkında görüştüler. Spor Bakanı Kılıç, Bakırdöven’i yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ederek, Avrupa’da yapılacak çalışmalarda destek vereceklerini belirtti. Görüşmede, Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin de hazır bulundu.

Spor Bakanı’ndan, Bakırdöven’e övgü

ATFB ve TÜFAD AVRUPA ile FUTBOLTÜRK’ün ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Türkiye için Elele, Ülken için Döviz Kampanyası’ çağrısına başta Almanya liglerinde mücadele eden Türk futbol kulüplerimiz ve diğer ülke liglerinde mücadele eden Türk futbol takımlarımız ilgi gösterdiler. Almanya’nın Köln şehrinde ATFB ve TÜFAD AVRUPA Şubesi başkanı Abdulkadir Bakırdöven ile görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, kampanyayı takdir ettiğini belirterek, “Avrupa Türk Futbol Birliği’nin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Avrupa liglerinde mücadele eden Türk futbol kulüplerimize sizin aracılığınızla daha sağlıklı ulaşabilme imkanı bulacağız. Buradaki, spor kulüplerimize yönelik bir dizi çalışmalarımız olacak, bu çalışmalarımızı da sizlerle birlikte koordine ederek gerçekleştireceğiz. Ayrıca, başlattığınız ülken için döviz kampanyasına katılan tüm kulüplerimizi kutluyorum. ATFB’nin kurucu Başkanı Abdulkadir Bakırdöven, genç, çalışkan, sporun içinden gelen eğitimini almış, çok özverili çalışmalar yapıyor, kendisini de ayrıca kutluyorum’ şeklinde konuştu.

Bakırdöven, ‘ Amacımız Avrupa’daki Türk Futboluna hizmet etmek’

(ATFB) Avrupa Türk Futbol Birliği ve (TÜFAD AVRUPA) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Avrupa Şubesi Başkanı Abdulkadir Bakırdöven ise,, amaçlarının Avrupa’da Türk futboluna hizmet etmek olduğunu söyledi. ATFB’ Avrupa Türk Futbol Birliği, Avrupa’daki Türk Futbolunun tek çatı altında bir araya geldiği tek kurum olduğunu belirten ATFB ve TÜFAD AVRUPA Başkanı Bakırdöven, “2015 yılında kurulan ve kısa adı (ATFB) Avrupa Türk Futbol Birliği’dir. FUTBOLTÜRK AVRUPA olarak yapılanmasını yapan ATFB Avrupa Türk Futbol Birliği’nin yönetim kurulunda, Avrupa Futbolunun önemli isimleri yer almaktadır. Avrupa Genel Merkezi Almanya’nın Düsseldorf şehrinde bulunan ‘ATFB’ AVRUPA TÜRK FUTBOL BİRLİĞİ, Avrupa liglerinde mücadele eden Türk futbol takımlarımızın, futbol yöneticilerimizin, futbol antrenörlerimizin, Türk kökenli futbolcularımızın, futbol menajerlerimizin, futbol hakemlerimizin ve spor basınımızın bir araya geldiği Türk Futbol kuruluşudur. ‘ATFB’ Avrupa Türk Futbol Birliği, Avrupa’daki Türk futbol camiasını tek bir çatı altında toplayarak, futbol temsilcilerimizin yaşadığı sorunları çözmeyi hedefleyen bir kurumdur.

‘ATFB’ Avrupa Türk Futbol Birliği’mizin Misyonu;

Avrupa‘daki Türk futbol takımlarımızı, futbol yöneticilerimizi, futbol antrenörlerimizi, Türk kökenli futbolcularımızı, futbol menajerlerimizi, futbol hakemlerimizi ve spor basınımızı aynı çatı altında toplamak, taleplerine destekçi olmak, arasında iletişim ve bilgi ağını sağlamak, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaparak, oluşturulacak TFF Gönüllü Scoutlarla, genç oyuncuların sağlıklı bir şekilde Milli Takım Yetkililerine rapor edilmesinin sağlanması, futbol takımlarımızın temel problemi olan maddi sorunlarını giderici, sponsor ve kaynak oluşturucu çalışmalar yaparak, Türk Futbol Temsilcilerimize maddi destek sağlamak ve genç yetenekli Türk kökenli futbolcularımızın Milli Takımlarımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yer almaktadır.

‘ATFB’ Avrupa Türk Futbol Birliği’mizin Vizyonu;

Avrupa’daki Türk Futbol Takımlarımız ve Futbol Temsilcilerimiz ile Türkiye’deki spor kulüpleri arasında kardeş kulüp ilişkilerinin kurulması, ortak kampların ve turnuvaların düzenlenmesi,

Avrupa’daki yetenekli genç futbolcularımızı Türk Futboluna kazandıracak çalışmaların yapılması,

‘TÜFAD AVRUPA’ Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Avrupa Şubesi ile ortak çalışma yaparak, Avrupa liglerinde görev yapan Antrenörlerimizin tanıtımını yapmak ve Türkiye’deki antrenörlerimizin gelişimine yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak,

‘ATFB’ Avrupa Türk Futbol Birliği

YAPILANMA ve TEMSİLCİLİKLER

Genel Merkezi Almanya’nın Düsseldorf kentinde bulunan ‘ATFB’ Avrupa Türk Futbol Birliği, Yapılanma ve Temsilcilikleri başta Almanya’daki tüm Eyaletler olmak üzere, Avrupa ülkelerinden HOLLANDA, BELÇİKA, FRANSA, AVUSTURYA, İSVİÇRE, İNGİLTERE, DANİMARKA, NORVEÇ, İTALYA ve İSVEÇ’te bulunan Türk Futbol Temsilcilerimizden oluşturulmaktadır.

‘ATFB’ Avrupa Türk Futbol Birliği, Avrupa’daki Türk Futbolunun Tek Çatı Altında Bir araya geldiği tek Kurumdur. BİRLİKTE KURDUĞUMUZ ‘ATFB’ AVRUPA TÜRK FUTBOL BİRLİĞİ’Nİ, HEP BİRLİKTE GÜZEL YARINLARA TAŞIYACAĞIZ” şeklinde konuştu.

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