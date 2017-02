Kılınç Center Raunheim’da açıldı

RAUNHEIM – Uzun yıllardır marketçilik sektöründe iş yapan Hayatı Kılınç, oğulları İbrahim ve Akif Kılınç tarafından Raunheim’da hizmete açılan Kılın Center, vatandaşların yeni alış-veriş adresi oldu. Yeni açtıkları yerin, daha önce EDEKA Süpermarketler zinciri tarafından işletildiğini söyleyen Hayatı Kılınç, “800 metrekarelik alış-veriş alanı olan süpermarketimiz temiz ve rahat bir alış-veriş için tasarlanmış olup park sorunu yok. Yıllardır edindiğimiz tecrübe ile özellikle bölgede yaşayan vatandaşların başta temel gıda ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamayı amaçlıyoruz” dedi.

HELAL ET VE ET ÜRÜNLERİ

Bir evin temel ihtiyaçları olan kuru gıda, günlük taze meyve ve sebze, helal kesilmiş et ve et ürünleri, taze ekmek ve tatlı çeşitleri ile içecek çeşitlerini uygun koşullarda muhafaza edip müşterilerilere sunduklarını söyleyen Kılınç, “Rüsselsheim’dan sonra ikinci yerimiz olan Raunheim’da da kaliteyi uygun fiyata sunmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin bizlere gösterdikleri ilgi ve güven için kendilerine teşekkür ediyoruz ” şeklinde konuştu.

