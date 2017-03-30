Kilisede “Bahar Konseri”

30 Mart, 2017

Yorum Yok

Nebahat Uzun

HAMBURG- Yüzlerce yılda oluşmuş Türk dilini ve müziğini Almanya’da yarınlara taşımak amacıyla Hamburg’da kurulmuş olan Dr. Durlanık Dil ve Müzik Okulu (DDMO) bünyesindeki Türk Halk Müziği Korosu tarafından gerçekleştirilen “Bahar Konseri”, Anadolu’nun bahar esintisini adeta Hamburg’a taşıdı. Farklı yörelere ait 22 eserden oluşan iki bölümlük konsere ilgi yoğun oldu. Eimsbüttel semtinde bulunan Jerusalem Kilisesi’nde, Dr. Latif Durlanık yönetiminde sunulan konserde koroya Cornelia Gottesleben, Annika Rahaus, Mustafa Eren, Kenan Kaya, Metin Yıldırım, Hasan Gültepe ve Sema Gülmez’den oluşan saz ekibi eşlik etti. Anı Yılmaz ve Burcu Murteza’nın iki dilli sunumuyla gerçekleştirilen konserde türkülerin sözleri de Almanca olarak sinevizyonla duvara yansıtıldı. Recep Kopral, Volkan Cavlak, Kerem Tokgöz, Mevlüt Altundeğer, Ruhi Cıbır, Kasım Palabıyık, Mevlüt Aydın, Özcan Üşendik, Behzat Demir, Serkan Topal, Engin Birsen Çelik, Olga Golitsina-Tokgöz, Sümbül Yeşilkaya, Nilgün Kurt, Fatima Achmadova, Semira Dinçel, Şerife Çörek, Aslıhan Çağırtekin, Renan Halaçeli, Merve Koçar’dan oluşan koronun seslendirdiği eserlerin yanı sıra Yeşilkaya, Altundeğer,Cıbır, Palabıyık, Demir ve Golitzina-Tokgöz’ün solo türküleri de dinleyiciden tam not aldı.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

