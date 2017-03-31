KİRACI HANGİ DURUMDA ÇIKARTILIR?

31 Mart, 2017

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Süleyman Torun

STUTTGART- Stuttgart’ın tanınmış avukatlarından Stefan Weiler, kira sözleşmesinin feshi hakkında önemli bilgiler verdi.

Her gün bir çok kiracıya hiç beklenmedik bir anda ev sahibi tarafından fesih bildiriminde bulunuluyor. Çıkış yazısı eline geçen bir çok kiracı sahip olduğu hakları bilmediği için mağdur oluyor. Oysa ki hukuki destek almadan düzenlenen fesih bildirimlerin bir çoğu hatalı ve geçersiz.

Bunun yanı sıra Almanya’da kimse ev sahibi tarafından öyle kolay kolay kısa sürede kapı önüne atılamaz. Yasal çıkış süresinin dolmasından sonra görevli mahkemede tahliye davası açılması gerekir. Bunun üzerine mahkeme fesih bildiriminin yasal olup olmadığını inceleyip karar verir.

Önemli noktalardan biri ise imzalı fesih bildiriminin karşı tarafın eline geçmesidir. Bu konuda sorun çıkmaması için mektubun taahhütlü gönderilmesi veya imza karşılığında eline verilmesi tavsiye edilmektedir.

Alman yasalarına göre iki çeşit fesih bildirimi söz konusudur. Birincisi normal şartlar altında verilen olağan çıkış, ikincisi ise zaruri hallerde verilen süresiz olağanüstü çıkış. Her iki fesih bildiriminin sınırları yasal düzenlemeyle belirlenmiştir.

Zaruri hallerde verilebilecek çıkışın en önemli nedeni kira borcu. Kiracı iki ay üst üste kirayı kasıtlı ödemediği takdirde ev sahibi kira sözleşmesini feshedebilir. Eğer kira ödenmediği için sadece zaruretten dolayı bir çıkış verildiyse ve kiracı tahliye davası açıldıktan sonraki iki ay içinde kirayı öderse fesih bildirimi geçersiz sayılıyor. Bu nedenle ev sahipleri hem olağan hem de olağanüstü süresiz çıkışı aynı anda verir. Bu sayede biri geçersiz sayılırsa diğeri geçerliliğini korur.

Önemli noktalardan biri de kusur nedeniyle yapılan kira indirimi. Kiracıların evdeki bir kusur nedeniyle kira bedelinde indirim yapma hakları var. Eğer kiracı bir kusur nedeniyle kira indirimi yaptıysa ve sonradan bu indirimin hatalı bir şekilde yapıldığı tespit edilirse ev sahibinin sözleşmeyi süresiz feshetme hakkı var. Bu nedenle bir kusur nedeniyle kira indiriminde bulunmak isteyen kiracıların mutlaka önce bir avukat ile görüşmesinde fayda var.

Normal şartlar altında verilen çıkışlarda ise özellikle 3 geçerli sebep ön plana çıkmakta. Bunların birincisi kira mukavelesinde yapılan sözleşmeye kasıtlı uyumsuzluk, ikincisi kiracıya tahsis edilen daireye ev sahibinin kendi kullanım ihtiyacı doğması, üçüncüsü ise daire çok ucuza kiraya verilmiş ve evsahibinin bundan dolayı ciddi gelir kaybı olması. Sözleşmeye kasıtlı uyumsuzlukta özellikle kira borcu ve ev sahibine hakaret ön plana çıkmakta. Kiracıya tahsis edilen daireye ev sahibinin kendi kullanım ihtiyacı doğması nedeniyle verilen çıkışlar ise çoğu zaman istismar ediliyor. Dolayısıyla bu tür çıkışların özellikle bir hukukçu tarafından incelenmesi çok önemli.

Süresiz bir kira kontratında kiracı veya ev sahibi, en az üç ay öncesinden yazılı şekilde çıkış verme süresine uymak zorundadır. Normal şartlarda kiracılar üç ay öncesinden çıkış verebilir. Ancak ev sahipleri bazı sürelere uymak zorundadır. Buna göre 5 yıllık kiracıya 3 ay öncesinden, 5 yıldan daha çok oturmuş bir kiracıya 6 ay öncesinden ve 8 yıldan daha çok oturmuş bir kiracıya ise 9 ay öncesinden çıkış verilmesi zorunludur.

Ayrıca fesih bildirimine yapılan itirazların sözleşmenin bitimine 2 ay kala yapılması gerekmektedir. Bu nedenle hem kira sözleşmesini feshetmek isteyen ev sahipleri hem de fesih bildirimi alan kiracıların zaman kaybetmeden bir avukata başvurmaları çok önemlidir.

Kiracıların ve ev sahiplerin avukat desteği olmadan kendi imkanlarıyla edindikleri bilgilerle yaptıkları mücadeleden genellikle mağdur olarak çıktığı görülmektedir.

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