Kış depresyonuna doğal kürler

1 Şubat, 2017

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İnsanın kendini toplumdan çekmesi, bireysel olarak yalnız kalma istemi ve bunun akabinde gelen hırçınlık, asabiyet ve uykusuzluk gibi belirtiler kış aylarında çok gözlenmektedir.

Yüz yılın getirdiği bu hastalık; depresyon, panik atak gibi isimler ile süslenmektedir.

Aslında kullanılan kısa çözümlü kimyasal ilaçların yanında bize doğanın verdiği nimetlerden de yararlanabiliriz ve böylelikle diğer organlarımızı sağlıklı dengede tutabiliriz.

Size şimdi hangi bitkilerin ve yiyeceklerin ruh halimize iyi geleceğini basitçe hazırlayacağınız kürlerden bahsetmek istiyorum:

Sarı kantaron, lavanta, yeşil çay ile yapılacak sıcak içecekleri, sabah akşam kullanarak ruhumuzla birlikte vücudumuzuda rahatlatabiliriz.

Bunun yanında depresyona karşı en iyi 10 gıda şöyle sıralanabilir:

-Muz, serotonin mutluluk hormonu fazla miktarda içerir ve mağnezyumca da zengindir.

-Kuşkonmaz, iyi bir antidepresandır

-Yeşil çay, detox etkisi yapar

-Avokado, Omega 3 içerir

-Çilek, folik asit içerir ve iyi bir antioksidandır.

-Kızılcık, melatonin uyku hormonu içerir

-Kaju fıstığı, triptofan ve serotonin denilen hormonları içerir, mutluluk verir.

-Ceviz kabuğu, Ceviz herkesin bildiği gibi bir çok faydası olan bir kuru yemiştir. Alzheimer dan kalp ve damar hastalıklarına kadar bir çok hastalığa karşı şifa olan cevizin kabuğu da bir o kadar faydalı.

-Soğan, bol vitamin C vardır

-Yaban Mersini, beynin çalışmasında etkendir.

Sizlere, bu meyve sebzeleri sofranızdan eksik etmemenizi ve sağlıklı kalmanızı temenni ederim.

Saygılarımla

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ENGEL APOTHEKE

Heilpraktiker, Apotheker

Mustafa Kara

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