KÖLN’DE 23 NİSAN COŞKUSU

23 Nisan, 2017

Yorum Yok

İSA AKSOYLU

KÖLN – Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Almanya’nın Köln şehrinde büyük bir coşku ile kutlandı. Köln’de, Atatürk Kültür Evi tarafından “Bürgerzentrum Engelshof’ta” düzenlenen şenliğe Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, eşi Meral Engin, çok sayıda Avrupalı Türk ve Alman aileler katıldı.

Etkinlik, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu, Türk ve Alman milli marşlarının okunması ile başladı. Halk oyunları ekipleriyle müzik gruplarının sahne aldığı, çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte 23 Nisan’ın anlam ve önemini anlatan şiirler okundu.

Düzenlenen törende konuşan Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, ” 23 Nisan benim için her zaman önce umut sonra mutluluk oluyor. Bugün burada çocuklarımızı bu sahnede görünce bu mutluluğu yaşıyoruz. Bizleri burada ulusal bir his ve mutluluğu bizlerle buluşturan başta Atatürk Kültür evine ve değerli öğretmenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bazı şeyler çok önemlidir. Özellikle ulusal günler çok önemli. Bizler gibi kendi vatanından ayrı yerleri ana vatan bellemiş kişiler için çok önemlidir.Hala seneler geçmiş olmasına rağmen çocuklarımız ve ailelerimiz burada bir araya gelip 23 Nisanları kutluyor ve Cumhuriyetimizin değerlerini çocuklarımıza aktarıyor olmaları çok önemlidir. Aradan yıllar geçtikten sonra hala güçlü kuvvetli bu toplumda bu ülke ile entegre olmuş ama milli değerleri kaybetmemiş toplum olacak isek şayet bu tür ulusal simgelerimize, ulusal değerlerimize ,kendi değerlerimize ,Türkçemize bağlı kalarak yapabiliriz. Bu bağlamda ailelerimize velilerimize çok büyük görevler düşüyor. Kendine güvenen, kendi toprağını bilen ,kendi tarihini bilen, cumhuriyetin temellerini ve değerlerini bilen genç nesiller ancak bizi burada bahtiyar ettirecektir. Bugün yaşadığımız sıkıntıların yaşanmamasını ancak o tür nesiller sağlayacaktır ” dedi. Çok sayıda grubun çıktığı sahnede çocukların performansı dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bu tür etkinlikleri düzenleyerek milli kültüre sahip çıkmayı hedeflediklerini belirten Atatürk Kültür evi Başkanı Alper İnci ”’ Her yıl Heumarkta düzenlediğimiz etkinliğimiz maalesef iptal olduğu için bu yıl burada düzenledik. Bir ay gibi kısa bir sürede sizler için bu güzel ortamı hazırladık. Etkinliğimize katılan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

