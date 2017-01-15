KOMİSER ADAYLARI YEMİN ETTİ

15 Ocak, 2017

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Gülsüm Tan/BREMEN

Geçtiğimiz 4 Ekim tarihinde üç yıl eğitim görecekleri Kamu Yönetimi Akademisi’ne alınan 139 Polis Komiseri adayı için yemin töreni düzenlendi. Bremen’in tarihi belediye sarayında gerçekleşen törene, Bremen Eyalet İçişleri Bakanı Ulrich Maurer, Emniyet Müdürü Lutz Müller ve Bremerhaven Polis Müdürü Harry Götze’e nin yanısıra, adayların yakınları katıldı. Göçmen kökenlilerinde yer aldığı adaylar arasında biri bayan dört Türk kökenli komiser adayı bulunuyor.

Silahınız sözünüz olmalı

Törende konuşma yapan İçişleri Senatörü Maurer, ilk kez bu çoğunlukta polislik eğitimi görecek olanları selamladığını belirtirken “Her birinize ihtiyacımız var” dedi. İyi bir polisin insan sarraflığı, iletişim becerileri, özgüvenli, duyarlı, iradesine sahip ve medeni cesareti olması gerektiğini belirten Maurer, “Sizler, toplumun kabul ettiği bir şahsiyet olacaksınız. Sizlerde topluma karşı bu bilinçle yaklaşacaksınız. En büyük silahınız sözünüz olmalı” dedi. Adaylar arasında göçmen kökenlilerinde bulunmasına, kültürler arası köprüler oluşturacaklarından dolayı çok sevindiğini belirterek konuşmasını sürdüren Maurer, başarı dilediği adaylara, üç yıl eğitimden sonra yine aynı mekanda düzenlenecek olan diploma töreninde görmeyi diledi.

Hukuk devletinin güvenini sağlıyacaksınız

Bremen Emniyet Müdürü Müller yaptığı konuşmasında, iyi bir meslek seçtiklerini belirttiği adaylara tebrik ederek başarı diledi. Son yıllarda Bremen’de yaşanan gerginliğe değinen Müller, iç huzur ve güvenlikten içişleri senatörlüğü ve emniyet teşkilatının sorumlu olduğunu, çalışmalarınıda bu sorumluluk bilinciyle yaptıklarını hatırlattı. Konuşmasında geçtiğimiz yılbaşı akşamı mülteci bir gurup tarafından öldüresiye darp edilince kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybeden Suriyeli mülteci genci Odai K.’ye değinen Müller, “Bizler, herkese aynı mesafede sorun çözmek için varız. Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Suçluların peşindeyiz” diye konuştu.

Demokrasinin bekçileriyiz

Daha sonra söz alan Bremerhaven Polis Müdürü Harry Götze ise, demokrasinin önemine değinerek, “Birbirimizden büyük beklentilerimiz var. Birlikte demokrasinin bekçileri olacağız”diye konuştu. Daha sonra adaylar, Emniyet Müdürü Müller’in öncülüğünde polislik yemini ederek, Alman istiklal marşını okudu. Diğer yandan duygu seli yaşandığı görülen törende Türk aileleri, evlatlarıyla gurur duyduklarını ifade ettiler. Komiser adayları ise, insanlara yardımı ve sporu sevdiklerinden dolayı çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için polislik mesleğini seçtiklerini belirttiler.

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