REFERANDUMA HAZIRIZ

22 Mart, 2017

Yorum Yok

İhlas Holding Avrupa Temsilcisi Akyıldız’ı ziyaret eden Frankfurt Başkonsolosu Karartı referandum için başkonsoloslukların hazır olduğunu söyledi. Karartı “ülkemizin geleceği için çok önemli olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda oy vermeleri için her türlü tedbiri almaktayız. Sağduyuyu elden bırakmadan ve hiçbir provokasyona gelmeden halkoylamasının Türk insanına yakışır bir vakarla gerçekleşeceğini ümit ediyoruz” dedi.

MÖRFELDEN – Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, İhlas Holding Avrupa Temsilcisi İbrahim Akyıldız’a iadeyi ziyarette bulundu. Oldukça samimi geçen ziyarette Akyıldız, Başkonsolos Karartı’ya İhlas Holding’in Avrupa’daki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten oldukça memnun kalan Akyıldız “Devletimizin temsilcilerini ağırlamaktan onur duyduk. Geçtiğimiz günlerde Başkonsolosumuzu hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştuk. İadeyi ziyaretten memnun kaldık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye ve POST Gazetesi olarak her zaman devletimizin yanında yer aldık ve bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz.

Bulunduğumuz ülkenin kanunlarına uyarak Avrupalı Türklerin sesi olmayı sürdüreceğiz. Son dönemde özellikle Türk medyasına ne kadar ihtiyaç olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Biz Avrupalı Türklerden ve Türk makamlarından Türk medyasına destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

TÜRK MEDYASI BÜYÜK İHTİYAÇ

Başkonsolos Karartı ise sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek “Avrupa’da Türk medyasının yaşatılması, Türk dilinin, Türk kültürünün ve Türk kimliğinin yaşatılması büyük derecede önem arz ediyor. Türk medyasına dün olduğu gibi bugün de ihtiyaç var. Bu ihtiyacı en güzel şekilde karşılayan İhlas Medya’ya teşekkür ediyorum. Almanya’daki Türk medyasının varlığı, Türk göçmenlerinin Avrupa’da misafir işçi olarak çalışmaya başladıkları tarihle paralellik teşkil etmektedir. Bir başka ifade ile Almanya’daki Türk medyası 50 yılı aşkın süredir Almanya’daki Türklere hizmet sunmaktadır. Türk nüfusu Almanya’daki en kalabalık göçmen grubunu oluşturmaktadır. Dolayısı ile Türk medyası enformasyon bağlamında Almanya’daki Türkler için önem arz etmektedir. Haberdar olmak, bilgi almak, iletişimde bulunmak, çevrede olup biteni anlamak gibi edimler insanoğlunun en vazgeçilmez doğal hakları arasında yer almaktadır. Buna paralel dilimizi unutmamak, yarınlarımız olan gençlerimizin daha güzel Türkçe konuşmalarını sağlamayı eklersek her eve bir Türkçe gazetenin girmesi şarttır” dedi.

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

Referandum çalışmalarında sona gelindiğini ve konsoloslukların hazır olduğuna da işaret eden Frankfurt Başkonsolosu Karartı “Yurt dışındaki seçmenler için halk oylamasında önemli bir kolaylık sağlanmıştır. Artık yurt dışındaki vatandaşlarımız; farklı bir konsoloslukta kayıtlı olmalarına rağmen, o an kendilerine en yakın buldukları temsilcilikte oylarını kullanabilecek. Halkoylaması için yurtdışı tek bir seçim bölgesi olarak kabul edildiği için, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlarımız ikamet ettikleri yere en yakın temsilciliklerimize giderek oyunu kullanabilecek. Yurtdışındaki tüm temsilciliklerde oy verme saatleri sabah 09:00 akşam 21:00 olarak düzenlenmiştir. Oy verme işlemleri Başkonsolosluğumuzun binasında gerçekleştirilecektir. Ülkemizin geleceği için çok önemli olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda oy vermeleri için her türlü tedbiri almaktayız. Oy vermek üzere Başkonsolosluğumuza gelecek vatandaşlarımızın sürece ilişkin olarak başta sandık kurulları görevlileri ile Başkonsolosluğumuz personelinin yönlendirmelerine uymaları, olabilecek sorularını yetkili kişilerden alacakları cevaplara göre hareket etmeleri oy verme sürecinin aksamadan yapılmasına büyük katkısı olacaktır. ‘Sağduyuyu elden bırakmadan ve hiçbir provokasyona gelmeden, daha önce başarıyla yapılan milletvekili genel seçimlerinde olduğu gibi bu halkoylamasının da Türk insanına yakışır bir vakarla gerçekleşeceğinden eminim’ dedi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook