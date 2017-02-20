KÖPRÜBAŞILILAR ŞOV YAPTI

20 Şubat, 2017

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Köprübaşılılar Almanya’da birlikte coştu

Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Kültür, Sosyal ve Dayanışma Derneği’nin “Birlik, Beraberlik ve Dayanışma” adı altında altıncısını düzenlediği gecede adeta Köprübaşı rüzgarı esti.

Almanya’nın Schwelm şehrinde düzenlenen Köprübaşılılar Gecesi’nde 2 bine yakın hemşehriler bir araya gelerek hem hasret giderdiler, hemde gönüllerince eğlendiler.

Almanya’nın en modern ve donanımlı salonlarından Schwelm Eventhalle’de gerçekleşen geceye Avrupa’da yaşayan Köprübaşılılar yoğun ilgi gösterdi. Geceye Almanya’dan ve Türkiye’den konuk olarak çok sayıda davetli katıldı.

Gecede; KTÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yrd. ve Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa İmamoğlu, Köprübaşı Halk Eğitim Müdürü Aydın Sancak, Köprübaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Yazıcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Dairesi Başkanı Ahmet Malkoç birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, gecenin anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.

Geceye Türkiye’den: Köprübaşı-Gündoğan Mahallesi Muhtarı Zeynep Ayar, İstanbul Her Yönüyle Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk, İstanbul Köprübaşılılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Alibey Kızıltaş, Taka Gazetesi Bölge Temsilcisi – Gazeteci Cemal Sancak, Emekli Sağlık Memuru ve Fenni Sünnetçi Mehmet Aksoy, Köprübaşı – Gündoğan Mahallesi Eski Muhtarı Ahmet Aydın, İstanbul’da Mehmet Süer, İzmit’ten Songül Sancak Altınışık, Trabzon’dan Şeref Yılmaz katıldı.

Ayrıca Taka Gazetesi kurucularından Ahmet Sancak, Muzaffer Sancak ve imtiyaz sahibi Aslan Sancak, Avrupa Türk Demokratlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Asiye Bilgin, Güneşara Kültür Derneği Başkanı Mustafa Aydın, Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sait Çelik, Siegburg Trabzonlular Dernek Başkanı Hasan Çelik, Dortmund Trabzonlular Dernek Başkanı Ramazan Kabataş, Hessen Frankfurt Karadenizliler Derneği Başkanı Sedat Travacı, Psikolog Dr. Seyhan Dilşat’ta Almanya’dan katılan konuklar arasında yer aldı.

Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Murat Kurt’un sunumuyla gerçekleşen program şehitlerle ithafen manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şubat ayının içerisinde barındırdığı önemli günlerin vurgulandığı programda Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Kültür, Sosyal ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Anaç, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Anaç konuşmasına şöyle sürdürdü: „Amacımız hemşehrilerimizi bir araya getirmek, hasret gidermek, kaynaşmak, tanışmak, dayanışmaya zemin hazırlamak, aileler arası bağları güçlendirerek hep birlikte Köprübaşı’nı yaşamak ve yaşatmaktır. Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Derneği olarak, mahalle, köy, akraba ayrımı yapmadan, derneğimizin temel felsefesi; hiçbir siyasi ve ideolojik düşünce etkisinde olmaksızın, her zaman hemşehrilerini kuşatıcı ve kucaklayıcı anlayışa sahip dernek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu gece sadece bir eğlence gecesi olarak düşünmeyelim, bu gece aynı zamanda sosyal ve kültürel, tanışma ve dayanışma gecesi, dostluk bağlarının güçleneceği ve perçinleneceği gecedir. Eğlence ve müzik sadece bir araç, bu gece sohbet gecesidir. Bu gece birbirlerini yıllarca görmeyenlerin hasret gecesidir.”

Sponsorlara teşekkür eden Anaç konuşmasını konuşmasını şöyle tamamladı:“Özellikle gecenin oluşumuna katkı sağlayan kadirşinas sponsorlara, aynı çatı altında faaliyet gösteren Güneşera Kültür Derneği Başkanı Mustafa Aydın’a, Avrupa Köprübaşılılar Derneği Kadın Kollarına, her anı bizlerle paylaşan Köprübaşı sevdalısı yönetim kurulu arkadaşlarıma ve kurucu üyelerine, gösterilen ilgiden ötürü bütün konuklarımıza en kalbi teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum“ diyerek tamamladı.

Programda, geceye katkılarından ötürü başta ana sponsorlardan Eventhalle salonun sahibi İsrafil Erkılıç ile diğer sponsorlara teşekkür plaketi verildi.

Gecenin en duygulu anı Almanya’ya ilk gelen birinci nesile özel yapılan ahde vefa programdı. Sunucu Murat Kurt birinci nesil büyükleri, 50 yıl önce Almanya’ya gelişinden günümüze kısa anektotlarla aktararak sahneye çağırdı anda salonda duygulu anlar yaşandı. Günün anısına kendilerine gece için özel hazırlanan „Birinci Nesil Büyüklerimize Şükranlarımızla“ plaketi takdim edildi, ardından „Birinci Nesil Köprübaşılılar“ yaş pastası kesildi. Birinci nesil büyüklerle yapılan özel sohbetlerde; böyle bir tabloyu hiç görmediklerini ve hatırlandıkları için Avrupa Köprübaşılılar Derneği yöneticilerine teşekkür ettiler.

Gecede Köprübaşılı değerler unutulmadı.

Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Derneği ile aynı çatı altında faaliyet gösteren ve derneğe katkı sunan Güneşera Kültür Derneği Başkanı Mustafa Aydın‘a ve Köprübaşılılar Derneği Kadın Kolları adına Yıldız Aksoy’a, Köprübaşına ve bölgeye engelli araçların toplanması ve dağıtılmısanda yaptıkları yardımlardan öürü Alibey Saka’a, 2016 yılında kaleme aldığı şiir kitabının ardından 2017 yılında duygusal şiirlerle dolu „Dolunay“ albümüne imza atan başarılı işadamı Ahmet Sancak teşekkür ve onur plaketi verildi.

Gece’de şampiyonlar da unutulmadı.

Almanya’da ikamet eden Köprübaşılı genç sporcu boks dalında üç kez Mannheim şehrinde Almanya bölge birinciliği, Çekoslavakya birinciliği ve en son 15. Temmuz Boks turnuvasında Türkiye ikinciliği ile gelecek vadeden şampiyonu Fatih Akbulut’a, 2016 yılında EMF European Muaythai Cup’da ülkemizi temsil ederek Avrupa Şampiyonu Özge Sancak ile 2016 Türkiye Şampiyonu ve Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda da ülkemizi temsil ederek Dünya İkincisi olan Nusret Kayhan Altunkaya’ya gıyabında Avrupa Şampiyonunun babası ve antrenörü Cemal Sancak’a plaket ve altın verildi.

Gecede ayrıca Almanya’da kurduğu çekirdek ailede 4 çocuğu ve 8 torununu üniversite eğitimi almaları için özveri, gayret ve fedakarlık göstereren takdire şayan örnek anne-baba olarak Hayriye – Aslan Sancak çiftine “2017 YILININ AİLESİ” ödülü verildi. Tören esnasında her yıl pastalarıyla gecelere renk katan HülyaYiğit‘in hazırladığı Köprübaşı Pastası birlikte kesilerek konuklara ikram edildi.

“Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi”nin eğlence bölümünde Karadeniz rüzgarını kemençesiyle estiren genç sanatçılar İlhan Yüce ve Mehmet Bayrakta’ın orkestrası eşliğinde Dortmund Trabzonlular ve Nordhorn Ayyıldız Horon ekipleri de geceye ayrı bir renk kattı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Karadeniz müziğinin otantik ve güçlü sesleri Mehmet Bayraktar, Aşık Süleyman Göksal salonu adeta coşturdu.

Gecenin finalinde müziğin zirvedeki Karadeniz’in güçlü sesi Onay Şahin ile gecenin keyfini çıkaran Köprübaşılılar horon oynayarak oluşturdukları horon kuyruğu salona sığmadı.

Etkinlik boyunca yöreye mahsus Karadeniz yemeklerinin bulunduğu standlarda uzun kuyrukların oluştuğu gece ilerleyen saatlere kadar devam etti.

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