KÖPRÜBAŞILILAR YARIN BULUŞUYOR

17 Ocak, 2017

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Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan Köprübaşılılar her yıl düzenlenen geleneksel Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Gecesi için Almanya’nın Schwelm şehrinde bir araya gelecek.

Merkezi Almanya’nın Neuss kentinde bulunan Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Derneği’nin organizesinde 18 Şubat 2017 tarihinde altıncısı gerçekleşecek “Birlik ve Dayanışma Gecesi” etkinlik için hazırlıklar başladı.

Almanya’nın hem ferah hem de görsel anlamda çok kaliteli salonu Schwelm Eventhalle’de “Birlik, Beraberlik ve Dayanışma” adı altında altıncısının düzenlediği gecede, Avrupa’nın dört bir yanından ve Türkiye’den gelecek davetlilerle Köprübaşılılar hasret giderecek.

Köprübaşılı ünlü televizyon suncusu Murat Kurt’un sunuculuğunu yapacağı gecede, Karadeniz müziğinin güçlü ve otantik sesleri Onay Şahin, Süleyman Göksal, kemençe üstadı İlhan Yüce ve Mehmet Bayraktar’ın orkestrası eşliğinde Dortmund Trabzonlular ile Nordhorn Ayyıldız folklor ekipleri sahne alacak.

Düzenlenecek gece için bir açıklama yapan Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Kültür Sosyal ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Anaç, geceye Türkiye’den ve Almanya’dan çok sayıda seçkin davetli katılacağı ve Karadenizin sevilen ve güçlü seslerinin sahne alacağını, ayrıca Almanya’ya ilk genel birinci nesil Köprübaşılı büyüklere ahde vefa programı yapılacağını söyledi.

Anaç ayrıca şunları belirtti: „18 Şubat 2017 tarihinde Schwelm’de düzenlenecek olan gecemize Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın her bir köşesindeki hemşerilerimizi bekliyoruz. Gecemizdeki asıl amacımız yılda bir kez de olsa Köprübaşılıları buluşturmak, birliktelik sağlamak ve hemşehrilerin hasretlerini gidermeye çalışmaktır. Bu yıl farklılık olarak Almanya’ya ilk gelen birinci nesil büyüklere ahde vefa, ayrıca ve çocuklara özel programlar icra edilecektir. Gecemize büyüğüyle, küçüğüyle tüm aile fertleriyle katılmaları için hemşerilerimizi davet ediyoruz. Afiş ve davetiyelerimizi elimizden geldiği kadar ulaştırmaya çalışacağız, ayrıca gece ile ilgili 0170 4765505 (Ahmet Anaç), 01701740245 (Muzaffer Aslan) telefon numaralardan veya www.koprubasi.de – fabecook.com/koprubasi.de detaylı bilgi alabilirler.“

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