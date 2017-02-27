Kornwestheimliler hamsiye doydu

27 Şubat, 2017

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Mustafa Karaman

KORNWESTHEİM- Stuttgart Din Hizmetleri Ataşeliği hizmet bölgesinde bulunan ve Württemberg DİTİB Eyalet Birliği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren DİTİB Kornwestheim Ayasofya Camii yine çevrenin en büyük Hamsi Şöleni düzenliyerek muhteşem bir organizeye imza attılar. Düzenlenen üç günlük Hamsi Festivaline yoğun ilgi oldu. Çevre derneklerin yöneticilerinin yanısıra UETD yöneticileri ile birçok işadamı da katıldılar. Öte yandan bölgenin efsane ismi olmuş ve çevrenin en sevilen insanı Onursal Başkan Halil Karaçoban ve Recep Aydın’da festivale katılarak hasret giderdiler. Gelirin tümünün eğitim ve cami giderleri için kullanacağı belirtildi. Hamsi şölenine Türk vatandaşlarının dışında Alman ve diğer miletten kşilerin de yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Şenlikte tavalarda pişirilen hamsiler kısa sürede tüketilirken camii yönetimi yaptığı başarılı bir hazırlığın güzel ve eksiksiz geçmesinden dolayı oldukça mutlu oldukalrı gözlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu aylarda yapılan hamsi festivalinin amacının birlik, beraberlik, maddi ve manevi öneminide vurgulayan ve her geçen yıl festivalin daha iyi geçtiğini ve bu sayede bir nebze de olsa tüm dernekleride birleştirdiğini vurgulayan DİTİB Kornwestheim Ayasofya Camii Dernek Başkanı Suat Özcan, “Festivalimiz, burada yaşayan toplumu kaynaştıran bir unsurdur. Hayra vesile olanla hayrı yapanın aynı mükafatı alacağı bir gerçektir. Bunun için gecesini gündüzüne katan ve bu hayır festivalimizde çok büyük emekleri geçen başta Kadın Kolları Başkanımız Emine Vural’a, tüm kadınlarımıza ve hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Allah hepsinden razı olsun.” dedi. Öte yandan DİTİB Kornwestheim Ayasofya Camii Derneği Kadın Kolları Başkanı Emine Vural ise bayanların özveri ile üç gün boyunca çalışıldığına dikkat çekerek, herkesin çoluğundan çocuğundan ve evinden vakit ayırığ hayır için emek verenlere teşekkür etti

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