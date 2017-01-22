KOSGEB’DEN MÜSİAD HESSEN’E ZİYARET

22 Ocak, 2017

Yorum Yok

İbrahim Ferah

OFFENBACH – Kısa adı KOSGEB olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından ödüllü Kobi ve Girişimcilerle düzenlenen yurt dışı gezisi çerçevesinde, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Hessen Şubesi’ni ziyaret eden heyet, avrupada ki girişimcilerle bir araya gelerek tanışma ve fikir alışverişinde bulundu.

FUARA KATILIN

MÜSİAD Hessen Başkanı Musa Aydın’ın, faaliyetleri hakkında yaptığı açılış konuşmasında, 18 Şubat 2017 tarihinde Alman Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) Darmstadt ile birlikte yapılacak olan Türk – Alman Ekonomi Formu’na İş adamlarının katılımlarını beklediklerini ve bu konuda www.business-expo.de adresinden bilgi alma imkanı olduğunu belirtti.

TÜRKİYE VE DÜNYAYA TANITIYORUZ

İkili görüşmelerin de yapıldığı toplantıda konuşan KOSGEB Daire Başkanı Abdurrahman Köseoğlu,”Başbakanımızın tavsiyesiyle ülkemizin dörtbir tarafından dokuz kategoride başarılı olmuş finalist Kobi ve Girişimcilerimizi yurt dışına götürerek, onların vizyonlarını arttırmayı ve gittiğimiz yerlerdeki Türk ve yabancı girişimcilerle tanışarak fikir alış verişinde bulunmayı hedefliyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde ödüle layık görülen Kobi ve Girişimcilerimizi hem Türkiye hemde Dünyada tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, geçen sene Amerika’ya gittlik. Bu sene ise Hollanda ve Almanya olmak üzere Avrupaya geldik. Ziyaretlerimiz çerçevesinde sanayi, teknoloji ve ticaret alanlarında dünyaca tanınmış fabrika ve firmaları gezerek bilgi alma imkânımız oldu. Yurtdışında ticaret yapan iş adamlarımıza ve MÜSİAD gibi Sivil Toplum Kuruluşlarımıza da başarılar diliyor ve teşekkür edriyoruz. Bu sene 5.’si düzenlenecek olan Kobi ve Girişimciler Ödül Töreni’ni Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Külliye’de gerçekleştirerek yeni Kobi ve Girişimcilerimizi tanıtacağız” şeklinde konuştu.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

